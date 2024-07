OroOroSoumahoro Exxx…Polzive!!! Il deputato dei Verdi che faceva il furbetto con le cooperative gestite dalla moglie atterra a Monfalcone per lisciare il pelo agli islamici e trasformare la città in una grande moschea. Il sindaco Cisint: “fa politica mascherandola di religione”.

Il 24 novembre il deputato e sindacalista Aboubakar Soumahoro, in seguito alle indagini riguardanti le presunte irregolarità all’interno delle cooperative sociali gestite dalla moglie e dalla suocera, si è autosospeso dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra, tra le cui file era stato eletto da indipendente alle ultime elezioni politiche. Si presentava di fronte a Monte Citorio con gli stivali. Poi, il sindacalista, che faceva il grullo per conto dei lavoratori è finito nelle peste. E oggi ritorna in scena a Monfalcone. Il “deputato con gli stivali” ha annunciato di voler esprimere solidarietà ai musulmani per via dell’episodio delle pagine del Corano bruciacchiate, rinvenute l’altro ieri nella buchetta delle lettere della sede via Duca d’Aosta. Per la sindaca neo europarlamentare questa è una mossa che rivela come Soumahoro e i compagni facciano politica mascherandola da religione.

In questo modo si ignora e si giustifica volutamente il processo di islamizzazione in atto, che comporta il rifiuto ad accettare le nostre regole e i nostri valori per imporre l’egemonia culturale e sociale propria dell’Islam attraverso la cancellazione della nostra identità e la violazione delle nostre leggi. Agli esponenti della Sinistra, dal consigliere regionale Bullian alla capogruppo del Pd Giurissa, è da chiedere se condividono i principi della Sharia e la violenza contro le donne, i matrimoni forzati delle tredicenni, l’appoggio indiscriminato ai terroristi di Hamas. Tutte le nostre ripetute aperture e le offerte di confronto si sono sempre scontrate con il rifiuto della comunità islamica a cogliere le richieste di superare l’odiosa segregazione femminile – di cui è simbolo il velo integrale – la conoscenza della nostra lingua, il rispetto nei confronti delle ragazze minori a scuola e nella società. Perché contro tutte queste situazioni non c’è mai una parola chiara da parte degli esponenti dell’opposizione? Alle loro voci si aggiunge ora quella di un altro campione dell’arroganza e della faziosità, Aboubakar Soumahoro, che vuole dare lezioni di democrazia sostenendo, con sprezzo del ridicolo, che i monfalconesi non condividono le mie posizioni, all’indomani di un voto plebiscitario nei confronti miei e del Centrodestra. Lo stesso deputato, che ha deciso di autosospendersi dal gruppo della Sinistra dopo le vicende familiari di presunte malversazioni nei confronti degli stranieri immigrati e che ora ha fondato un proprio movimento politico, sempre di Sinistra, considera giusto che i centri islamici non rispettino le regole urbanistiche che riguardano tutti i cittadini di Monfalcone e quelle sull’incolumità pubblica che sono state oggetto delle ordinanze del Comune. La mia battaglia, senza cedimenti sin dall’insediamento 7 anni fa, ha fatto cadere la maschera delle ambiguità della sinistra e ha fatto emergere la strategia di islamizzazione della nostra società che non è solo locale, ma nazionale ed europea: essere il baluardo di chi contrasta il processo di islamizzazione in corso rappresenta per me, assieme, un onere e un onore e non saranno certo gli attacchi pretestuosi di queste ultime vicende a condizionarmi. Attraverso l’uso strumentale e vittimistico di un episodio, che va condannato, sta facendo emergere il vero volto di questi centri islamici, che non è quello della difesa dei simboli della fede, bensì del risentimento e dell’avversione verso tutta quella maggioranza di cittadini che con il loro voto mi ha appoggiato al Parlamento europeo e continua a sostenere l’amministrazione comunale di Centrodestra da me guidata. I leader musulmani hanno trasformato la comunità islamica in un vero e proprio partito politico proteso alla conquista e al controllo della nostra società, per imporre la loro egemonia e la Sinistra, alla ricerca disperata di qualche voto e di raccattare qualche consenso, è diventata lo strumento nelle loro mani per perseguire la lotta politica per sovvertire la legalità e delegittimare i nostri ordinamenti».