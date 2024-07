LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Partita chiusa in Comunità Montana della Carnia. Massimo Mentil ottiene la riconferma di De Crignis. Mazzolini su Coradazzi. Fratelli d’Italia a secco.

Ancora una volta la conca di Tolmezzo non esprime il presidente della Comunità. E nemmeno il vice. Entro fine mese si riunirà l’assemblea dei 28 amministratori dell’area Montana della Carnia chiamati ad eleggere i nuovi vertici. Si lavora a perfezionare l’assetto dell’esecutivo dopo che è stata trovata la quadra sul presidente che sarà, salvo colpi di scena all’ultimo, l’uscente De Crignis suggerito dal consigliere regionale Dem Massimo Mentil. Per Mazzolini scelta condivisa solo in prima battuta in attesa di una figura che rappresenti il rinnovamento della Comunità. Se il centrosinistra ottiene la garanzia della presidenza, la Lega non cede sui componenti dell’esecutivo. Tramontata l’ipotesi Laura D’Orlando (sponsor Bubisutti) al posto di De Crignis, pieno sostegno di Mazzolini a Claudio Coradazzi e, in arrivo, Lorena Paschini. I vertici locali vorrebbero piazzare un terzo nome che sarà reso noto a breve. A mani vuote Fratelli d’Italia che puntava su Gonano. Ora si attendono le pesature dei territori.