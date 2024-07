UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Arrivano gli “Street-Tutor”. Cooperative in corsa per il goloso appalto. Il procuratore speciale di “Vicini di Casa Onlus” è il presidente della Fondazione Don De Roja.

Fra le tante cooperative che, si presume, interessate (fra le quali Oikos di Anna Peratoner ecco perché sarebbe stata in totale conflitto d’interessi se fosse stata nominata in giunta) al goloso appalto per il servizio di “Street-tutoraggio”, potrebbe esserci anche la “Vicini di Casa società Cooperativa Onlus” di Udine che ha per oggetto “La promozione della cultura della reciprocità, solidarietà e multietnicità…”. Il personale che la cooperativa dovrà fornire al comune per il servizio, sarà chiamato a far rispettare le nuove regole di decoro e ordinanze ai frequentatori del capoluogo. Il Procuratore Speciale e Consigliere della Cooperativa in questione è Vittorino Boem, nominato il 29 dicembre del 2020. Lo stesso procuratore (non è dato conoscere dalla visura la scadenza della carica) è il presidente della Fondazione Don De Roja che gestisce i minori alla Casa dell’Immacolata a Udine in via Chisimaio.