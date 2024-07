LineaDiGuerra Exxx…Polzive!!! Intenso via vai di aerei cargo da Vicenza ad Aviano. Che armi hanno scaricato? Il grillino Capozzella invia un dossier parlamentari per interrogare il ministro Crosetto.

«Siamo preoccupati e vogliamo una risposta immediata dai colleghi locali del ministro Crosetto sulla eventuale presenza anche nella base di Aviano di batterie di missili V-Shorad che sono già stoccati a Vicenza nella base Usa. In questo clima di escalation di guerra in Ucraina cui nessuno del governo indica un percorso di pace e colloqui ma solo di invio di armi, chiediamo risposte concrete su quanto accade sul nostro territorio locale in merito. Vicenza copre militarmente anche Aviano e non deve passare sotto tono se ci sono ipotizzabili stoccaggi di missili V-Shorad. Il grande via vai di queste ultime settimane ad Aviano di aerei cargo e da caccia a cosa sono serviti?». Così Mauro Capozzella coordinatore provinciale del M5S ed ex consigliere regionale sulle recenti dichiarazioni del ministro Corsetto su missili Usa nella basi americane in Italia. Secondo alcune voci raccolte nell’area della base la struttura potrebbe accogliere due batterie. Per tal motivo, il coordinatore provinciale di Pordenone dei 5Stelle ha inviato a Roma un dossier ai parlamentari friulani per interrogare il ministro Crosetto e sull’attività militare alla base di Aviano che in queste ultime ore è molto intensa.