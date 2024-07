GradoRuspado Exxx…Polzive!!! Domenica di luglio sulle spiagge friulane: a Grado una ruspa resta impantanata sul bagnasciuga.Turisti in fuga. Rivolta contro il presidente della Git Marin: Ci fa pagare ombrelloni che non si aprono.

Cose incredibili che hanno sorpreso i (pochi) turisti che ieri affollavano la spiaggia di Grado. Competenza Git del presidente Marin bocciato dai residenti alle ultime comunali. I manutentori dell’arenile hanno scelto la giornata di ieri (domenica!) come intermezzo ideale, di fronte ai turisti, per mettere in sesto la spiaggia. E per tal motivo è stato chiesto il supporto di una pala meccanica per eseguire il lavoro. Solo che ad un certo punto la ruspa è finita con le ruote nelle sabbie mobili dell’Adriatico ed è rimasta bloccata dalle potentissime ganasce della fanghiglia. Per rimuovere il mezzo è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Gorizia che hanno inviato un’autogru per tirar fuori la pala dalle terribili sabbie adriatiche. Solo dopo vari tentativi, l’autogru dei vigili è riuscita a sbloccare dalla sabbia la pala gommata e trainarla fino al limite della spiaggia. L’episodio è avvenuto proprio nel giorno in cui sono comparsi alcuni messaggi di protesta per il servizio della località turistica (vedi foto): “La vergogna degli ombrelloni. La Git del presidente diseletto (Marin ndr) fa pagare ombrelloni che non si possono aprire”. Ombrelloni e rusponi a Grado. In pieno luglio.