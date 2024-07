GovernancePoll Exxx…Polzive!!! Il presidente Fedriga al primo posto nella classifica sul gradimento dei governatori. E’ davanti a Bonaccini e Zaia. Tra i sindaci Fvg il più amato è Alessandro Ciriani col 56,5%. De Toni al 29esimo posto col 55,5%. Ultimo Ziberna, Gorizia, col 52%.

Il Governance Poll 2024, la particolare classifica sul gradimento dei primi cittadini e governatori, è stata realizzata per il ventesimo anno consecutivo dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Il presidente del Friuli VG guida per la seconda volta la classifica. Ha staccato Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) e Luca Zaia (Veneto). Al quarto posto, in ascesa rispetto all’anno scorso, Vincenzo De Luca (Campania). Fedriga, col 68%, ha guadagnato 4 punti percentuali in più rispetto al 2023. Al quarto posto la coppia Vincenzo De Luca (Campania, 60%) e Roberto Occhiuto (Calabria, 60%). Per il campano De Luca si tratta di una risalita dopo il tonfo dell’anno scorso, mentre per il calabrese Occhiuto di una riconferma in relazione al trend degli ultimi anni. Altro ex aequo al sesto posto tra Francesco Roberti (Molise) e Donatella Tesei (Umbria) entrambi con il 57,5%. Ottava posizione invece per il Presidente della Sicilia Renato Schifani che raggiunge il 57%. Il Lombardo Attilio Fontana consolida il risultato ottenuto nel giorno delle elezioni e con il 55% (+0,3%) è al 9° posto. In calo il governatore del Lazio Francesco Rocca che dalle elezioni dello scorso anno perde il 6,4% e con il 47,5% si piazza in 11° posizione. All’ultimo posto Francesco Acquaroli (Marche). Fra i sindaci, Roberto Dipiazza di Trieste si attesta al 44esimo posto complessivo in Italia con una percentuale di gradimento del 53,5%. Ciriani di Pordenone al 25esimo posto assoluto con una percentuale del 56,5%. Al 29esimo posto il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni col 55,5%. Il sindaco di Gorizia non va oltre il 54esimo posto e si ferma al 52%.