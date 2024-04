TilattiRifatti Exxx…Polzive!!! Il presidente di ConfartigianatoFvg e consigliere dell’inutile CNEL, risucchiato nell’orbita Forza Italia: riservatissimo vertice ieri sera in trattoria a Udine con Savino, Riccardi, Graberi e Petris.

E’ il 25 aprile e il Friuli si sveglia con l’attenzione alla risiera di San Saba e al cimitero degli alleati di Tavagnacco (Ud). E’ il mese dell’anniversario della Liberazione e delle liste in preparazione. La campagna elettorale, sia per le europee che per le comunali, ha già raggiunto la linea rossa. Ieri sera alla trattoria “Tre Sorelle” alle porte di Udine, Riccardi e Savino hanno convocato il presidente di Confartigianato Fvg Graziano Tilatti per un segretissimo vertice (vedi foto). Il tema scivolato fra tagliatelle al capriolo e portate di asparagi lunghi come come siluri, era quello delle imminenti elezioni. Cosa potrà fare Confartigianato per Forza Italia? Tilatti è anche componente dell’inutile Cnel sistemato lì lo scorso anno a mesate da 2mila euri. Alle europee gli azzurri, non avendo altro, candidano per la seconda volta Sandra Savino, assessora comunale a Trieste, coordinatrice regionale del partito e sottosegretaria del governo Meloni. Non ci sono speranze, ma Tilatti potrebbe diventare utile in qualche comune dopo che nella sua Remanzacco ha ritirato la candidatura abbandonando il forzista Angeli al suo destino nella civica che guarda a sinistra (!!) della candidata sindaca Briz. Dopo Remanzacco, la conversazione è scivolata su Campoformido viste le presenze al tavolo di Giovanni Petris, componente del Cda della Net Spa e dell’amministratore delegato di Ferrovie Udine Cividale Graberi. Gli azzurri, nella città del trattato, sono precipitati nell’abisso della disperazione per via delle crude divisioni fra la sindaca uscente Furlani e l’assessore Adriano Stocco. Situazione fotocopia a Fagagna dove Forza Italia non ha nemmeno un iscritto. Di cosa si è parlato ieri sera alle “Tre Sorelle?” di posti da riservare a Gianpaolo Graberi? viste le ipotesi di fusione della Fuc? Chissà. Liberazioni ed elezioni per il 25 aprile friulano col presidente Tilatti in gran fermento poiché è stato notato anche martedì sera a Codroipo nell’incontro di auto blu (ben 4) su Villa Manin organizzato al Nodo. Il presidente dell’associazione di categoria Confartigianato Fvg nutre una certa simpatia per Forza Italia, mettendo in crisi gli iscritti che, notoriamente, sono divisi fra Lega, Renziani (abolizione del CNEL) e Benito Remix e non vogliono sentir parlare di moderati. Restando in tema elettorale, ieri sera Alessandro Ciriani ed Elena Donazzan, candidati alle europee, hanno partecipato a un incontro organizzato da Antonello Nellik Pittioni a Cividale alla cantina Moschioni. Per la comunali invece, Marzio Giau ha presentato la lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Andrea Pozzo a Pasian di Prato. Fra poco i nomi.