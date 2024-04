CuntaLaSpunta Exxx…Polzive!!! I reduci dei Monty Python si ritrovano al Bar. Il consigliere più votato della Lega a Udine tira la badilata al centrosinistra: La sede della Protezione Civile si farà al Partidor.

I reduci son tornati, alla vigilia del 25 aprile, coloro che hanno contribuito a consegnare la città al centrosinistra, con in testa la segretaria della Lega Laudicina, hanno convocato il retorico incontro stampa al bar “Caffé Friuli” di via Aquileia per ripetere la solita litania. Il paradosso è che sono proprio loro gli attori protagonisti della sconfitta del centrodestra a Udine. E oggi davano pleonastiche lezioni di buona amministrazione a De Toni. Ciò che loro con Vestaglia (“città ingrata”), dalla Net, al candidato Fontanini, a via mercatovecchio, alla casa albergo i Faggi, ai bandi su Contarena, Piccolo bar, Savio e Diemme, hanno dimostrato di essere fuori fase. Non era presente, l’unico che ha raggiunto uno storico risultato degno di nota, Andrea Cunta. Suo il progetto della nuova sede della Protezione Civile. La notizia è di oggi e la rende nota il sindaco De Toni che il consigliere della Lega ringrazia per l’obiettività: «Il Comune di Udine ha deciso di proseguire l’iter per la realizzazione della nuova sede cittadina della Protezione Civile nell’area in zona Partidor, dove nel 2021, per quello specifico utilizzo, è già stato acquistato un terreno. Il progetto di fattibilità economica sarà però ridimensionato rispetto a quello di giugno 2022, portando l’investimento del Comune dai 4 milioni previsti in precedenza a 2 milioni e 415 mila euro, fondi già accantonati e a disposizione dell’amministrazione. La scelta della maggioranza va nella direzione di dare una risposta alle esigenze del Gruppo cittadino di volontari della Protezione Civile, contenendo allo stesso tempo il consumo di suolo e limitando l’impatto sull’ambiente circostante. La decisione dell’amministrazione arriva al termine di un percorso di confronto e condivisione per individuare eventuali alternative. La Giunta ha quindi approvato la prosecuzione del progetto». De Toni ha condiviso la lungimiranza del consigliere più votato della Lega e, in barba ai fanatici del consumo di suolo, ha deciso di proseguire l’iter per la realizzazione della struttura. Dice il consigliere Cunta: «Abbiamo perso un anno ma mi sento di ringraziare il sindaco per la svolta positiva che ha dato alla mia proposta».