TheVoiceFriuli Exxx…Polzive!!! Barbara Errico salva Udine dalle tenebre. Trionfa su RaiUno. Fontanini escluso dal Fondo per la Cultura. Trionfa Cassacco.

La capitale del Friuli può tirare un sospiro di sollievo grazie alla strepitosa Barbara Errico. La cantante udinese ieri sera ha stregato la giuria di “The Voice Senior” su Rai Uno superando le prove del concorso. Ha eseguito in modo impeccabile “Canto (anche se sono stonato)” di Lelio Luttazzi. La performance della cantante friulana ha fatto girare la testa a tutti i coach-giurati che erano: Loredana Bertè, Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Clementino. I 4 se la sono contesa per la prosecuzione del programma di Rai1. Ognuno di loro la voleva nella sua squadra, ma Barbara ha scelto il cantante napoletano. Ora la Errico potrà esprimersi al meglio in una squadra di alto livello. Se lo merita giacchè in città le sue esibizioni sono molto frequenti e molto applaudite. Il successo di Barbara Errico compensa la tragedia degli scappati di casa che governano il capoluogo friulano. Ieri sono state pubblicate le graduatorie degli enti locali che hanno partecipato al bando del ministero per il Fondo Cultura. Le domande, per il NordEst sono state 90. In Friuli l’unico comune a ottenere il finanziamento è stato quello di Cassacco (Ud) della sindaca Ornella Baiutti. La commissione ministeriale ha ritenuto meritevole il progetto dedicato al compositore, insegnante, filologo e critico musicale Luigi Garzoni. Il contributo assegnato è stato di 106.400 euri. Fontanini ha partecipato con un progetto infantile che è stato squalificato immediatamente dal ministero: é stato classificato all’85esimo posto su 90.