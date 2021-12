GranoItaliano Exxx…Polzive!!! La Guardia di Finanza di Trieste scopre 34 furbetti che tiravano illecitamente il reddito di cittadinanza: bidone all’Inps di 233mila euri. Dove spendevano il danaro?

Dove avveniva la spendita della puglia ricevuta illecitamente? Spuntano sospetti di maialate vigliacche nei bordelli sloveni.

In termine tecnico sono definite come “illecite percezioni” del reddito di cittadinanza. I finanzieri del Comando Provinciale di Trieste dopo vari controlli effettuati nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria e in collaborazione con gli uffici dell’INPS, hanno individuato 34 soggetti ritenuti responsabili di aver percepito illecitamente e senza i minimi requisiti, benefici economici per un importo complessivo di oltre 233.000 euri. I soggetti, che si ritiene abbiano percepito il reddito di cittadinanza, sono stati quindi denunciati alla locale Procura della Repubblica per i reati previsti dalla legge che sanziona con la reclusione chiunque percepisca indebitamente tale beneficio, qualora riconosciuto effettivamente responsabile dell’illecito allo stesso attribuito nella fase delle indagini preliminari. Oltre alla denuncia, i percettori del sussidio sono stati segnalati all’Inps per l’eventuale revoca o sospensione del contributo e per il recupero delle somme già erogate, superiori ad euro 233.000, nonché per il blocco dei contributi richiesti, ma non ancora erogati. Trieste gajarda.