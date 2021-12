SomariFriulani Exxx…Polzive!!! Il Tar accoglie le istanze dei gestori del Contarena. Doppia figuraccia per il dirigente Scapin: bocciato dalla segretaria Finco e dall’avvocato del comune Sbisà.

Non si era mai visto e sentito che l’avvocato smentisse il suo cliente. E’ successo ieri a Trieste. Il legale Giuseppe Sbisà, incaricato dal comune di Udine nel giudizio dei termini di rapporto per l’affidamento della gestione del “Caffè Contarena”, ha bocciato la determina del dirigente Scapin che aveva per oggetto “Risoluzione del contratto di data 3 agosto 2018 per l’affidamento della gestione del richiamato “Caffè Contarena” per inadempimento contrattuale”. Clamorosamente il comune di Udine ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo a favore del giudice ordinario. Letto in filigrana il trio FaLaSca ha sbagliato indirizzo. Lo stesso ricorrente Contarena si è rimesso sul punto alle valutazioni del Tribunale. Considerato che la definizione di tale preliminare questione non appare immediata, ma richiede di esaminare molteplici aspetti, relativi alla natura del bene immobile il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha accolto l’istanza cautelare e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 marzo 2022.

Protagonista indiscusso di questa triste vicenda è il peggior sindaco di Udine, Vestaglia-Fontanini – vedi foto – che ha affidato la custodia del patrimonio storico e culturale di Udine a chi è stato il candidato che nel recente bando per un posto da dirigente tecnico istruito dal comune non ha superato la prima prova.