BurrascaTolmezzo Exxx…Polzive!!! Brollo ha i giorni contati: 6 consiglieri di maggioranza pronti a dimettersi. Forza Tragica lancia l’SOS alla Lega. Rischio elezioni anticipate.

Ormai a Tolmezzo è crisi profonda. Il doppio gioco che il sindaco Brollo sta conducendo per progettare la propria uscita di sicurezza dal capoluogo carnico (candidarsi alle regionali con la lista civetta del centrodestra), sta facendo saltare i nervi alla stessa maggioranza che gli ha permesso il bis. Le recenti dimissioni dell’assessore Alice Marchi hanno acceso la spia rossa a palazzo. É stato un primo segnale di pericolo cui segue quello che potrebbe essere un incendio per la tenuta della maggioranza in consiglio. Almeno 6 consiglieri comunali della lista “Tolmezzo Futura con la Carnia” sarebbero pronti a protocollare le dimissioni. In blocco. La lista è quella che ha eletto il maggior numero di candidati, 8, ed è pilotata da Marco Craighero e Simona Scarsini che sono i veri “frondisti” dell’operazione. C’è la volontà di togliere la fiducia al sindaco. Con 6 consiglieri di maggioranza dimissionari la situazione per Francesco Brollo diventa problematica e qualsiasi soluzione-ponte venisse ricercata non permetterebbe una navigazione tranquilla, almeno fino al 2023. In questo senso, si spiega la presenza dell’europarlamentare Marco Dreosto oggi a Trieste. I bene informati rivelano che ci sarebbe stato un incontro riservatissimo fra Riccardi e il segretario regionale della Lega in cui il vice presidente di Forza Italia chiedeva a Dreosto un supporto tecnico per evitare la crisi a Tolmezzo. La Lega ha due consiglieri comunali: Leonardo Rinoldo e Leonardo Bonanni, il terzo eletto, Ivan Pascolo è uscito dal gruppo circa un anno fa. Fatti due conti, il puntello in casa dei salviniani non si trova e nemmeno nei quartieri alpini di Forza Italia. I tragici non hanno alcuna voglia di passare per tafazziani e sostenere un sindaco che poi diventerà un possibile competitor alle prossime regionali.

In area Pd l’ipotesi di togliere la fiducia al sindaco, già pupillo di Serracchiani, non è campata per aria. L’opzione elezioni anticipate a primavera è considerata assai percorribile.