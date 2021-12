NataleFriulano Exxx…Polzive!!! Domani sera il comune di San Vito al Tagliamento boccerà il progetto di avvelenamento della Kronospan. Schiaffo a Bongo-Agrusti

Alle balle dei ducetti della Kronospan, riuniti venerdì nella sede del Consorzio Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, non crede nessuno. Afferma il presidente confindustriale Agrusti: «….lo stabilimento di riciclo del legno sarà uno tra i più evoluti d’Europa». Nessuno gli crede giacchè alcuni mesi fa nel Galles, esattamente a Chirk la popolazione si è allarmata a causa di un incendio che è scoppiato all’interno dello stabilimento. Cnn e stampa locale diedero ampio risalto all’episodio. Com’è nel loro stile, i ducetti della Delizia hanno ignorato la vicenda e confondono l’Italia coi paesi del terzo mondo. Va detto che entro metà gennaio scade la proroga di sei mesi e Kronospan dovrà rispondere a tutte le osservazioni dei soggetti coinvolti, non convinti della bontà dell’ampliamento: smaltimento delle acque, trasporto e viabilità, emissioni in atmosfera, valutazioni sanitarie.

Intanto domani sera è convocato il consiglio comunale di San Vito (Pn) del nuovo sindaco Bernava eletto dalla maggioranza dei sanvitesi grazie alle sue posizioni contrarie all’ampliamento della Kronospan. Il primo punto all’ordine del giorno ha per oggetto: “Progetto di impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato”, presentato dai Consiglieri Michela Bortolussi, Federica Del Fre’, Gio Battista Scodeller e Mattia Cordenos. Al documento sono stati aggiunti alcuni emendamenti ancora più severi sull’ampliamento Kronospan da parte del gruppo di centrodestra di Valerio Delle Fratte. Fatti due conti, tutto il consiglio comunale, a parte lo stomachevole PD, voterà contro l’ampliamento dello stabilimento. Il secondo ordine del giorno, presentato dal consigliere Valerio Delle Fratte, riporta l’attenzione sul clamoroso caso delle centraline. L’oggetto è il seguente: “Posizionamento centraline fisse di rilevamento qualità dell’aria nella zona industriale Ponte Rosso e nel territorio comunale”. Evidentemente, l’insediamento industriale è ancora privo di una centralina fissa. Perchè in questi anni non è mai stata posizionata? Molto semplice: i ducetti della Delizia antepongono gli interessi personali alla salute dei cittadini. Ma l’Italia non è il Continente Nero caro ad Agrusti e il tempo dei generali è finito da un pezzo. Piaccia o no, i consigli comunali rappresentano la volontà dei cittadini che, alle volte, si riuniscono in fastidiosi ma utilissimi comitati, strumenti essenziali in un paese democratico-liberale.