StangataNatalizia Exxx…Polzive!!! Tu sgarri e Step ti stanga. Il nuovo sistema dei comuni per tirar su soldi bastonando l’impresa: 1.200 euri al Piper di Pradamano (Ud)

Luca Todaro, titolare del Piper, un locale alle porte di Udine è amareggiato. Ha ricevuto dal comune di Pradamano un avviso di pagamento dell’importo di 1.177 euri per aver utilizzato dei vecchi bidoni di lamiera con la scritta “Texaco” in funzione di tavolini esterni per accogliere i clienti. Purtroppo la scritta della marca petrolifera, che da anni non si vede più in giro, ha scatenato la follia persecutoria degli ispettori della Step srl, società di Codroipo convenzionata col comune di Pradamano che ha inflitto al malcapitato una sanzione per omesso pagamento delle imposte pubblicitarie. Alcuni comuni friulani usano la società Step come manganello contro l’impresa. Tu sgarri e io ti stango. I funzionari della società, che ha 4 sedi in Friuli: Gorizia, Codroipo, San Vito al Tagliamento e Lignano, fotografano e controllano di nascosto le aree degli esercizi pubblici. Non è possibile contestare sul momento giacchè gl’ispettori trasmettono i dati al comune che poi a suo volta redige il verbale e l’avviso di pagamento. Follie friulane contro l’impresa.

La Step si vanta di proporre: “idee e soluzioni innovative collaborando giornalmente con il personale della Pubblica Amministrazione comunale. Competenza, chiarezza e totale trasparenza sono i principali punti di forza di STEP, che ha da sempre ha come obiettivo primario la massima soddisfazione dei propri clienti”. Appunto, tirar su soldi bastonando l’impresa.