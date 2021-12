AnnaLex Exxx…Polzive!!! Cisint domina il consiglio regionale. Introdotto un compenso stellare per il presidente Ausir. Scintille Lega-Forza Italia. Nicoli graffia.

Sbrego da urlo fra Forza Italia e Lega sulla questione della sistemazione in prospettiva per la sindaca di Monfalcone, Anna Cisint. La prima cittadina della città dei cantieri tenterà il bis per farsi nominare nuova presidente dell’Autorità Unica delle bollette con una indennità pari a quella del sindaco di Trieste, oltre 7mila euri mese. La novità si è resa possibile in virtù dell’ordine che lei stessa ha inviato a Trieste e che un impacciato consiglio ha eseguito. Tutti allineati e supini ai voleri della sindaca. A parte l’opposizione e Forza Italia. Sul punto occorre rilevare che, secondo prassi condivisa dall’assemblea dell’Autorità, gli amministratori hanno sempre prestato il proprio servizio a titolo gratuito. Dal 2019, data d’istituzione dell’Autorità Unica, Fratelli d’Italia e Lega si sono sempre opposti a qualsiasi ipotesi di indennità da riconoscere agli organi di governo. L’attuale presidente, Davide Furlan non ha mai ricevuto alcun compenso. Le cose sono rocambolescamente mutate in queste settimane e l’altra sera il consiglio regionale ha votato la modifica all’assetto rappresentativo dell’Autorità e introdotto i golosi compensi. In Forza Italia sono saltati i nervi anche a Mara Piccin (lei é presidente della commissione competente ed é uscita dall’aula) e Nicoli ha consegnato in rete un testo molto critico sull’operazione:

«Con una misura fulminea hanno approvato in consiglio regionale senza passare dalla commissione compente (presidente Piccin) per l’opportuna discussione, il provvedimento che istituisce il nuovo CDA dell’AUSIR (Servizi idrici e ambientali). Guarda caso nel provvedimento vengono fissati i COMPENSI del consiglio d’amministrazione (al presidente quasi 7.000,00 € mensili), mentre si dovrebbe pensare alla gestione del territorio e trovare le soluzioni per migliorare i servizi a favore dei cittadini e diminuire le esose tariffe. Monfalcone si pone tra i comuni del FVG più cari in assoluto». Non è una novità che Nicoli e Cisint siano ai ferri corti e l’esponente forzista insiste: «Oltre al costo esorbitante del servizio bisogna sottolineare che il sindaco non ha fatto nulla per migliorare il servizio che è rimasto inalterato nei metodi e tecniche dal 2007, periodo nel quale è stato introdotto il “porta a porta” a Monfalcone. Nessun investimento e nuova proposta da parte del sindaco per cercare di portare miglioramenti innovativi a un sistema oneroso e poco efficace rispetto alla raccolta differenziata». Fin qui il dato tecnico. Quello politico è ben più articolato e sorprendente. Ancorchè la sindaca non sia mai riuscita a farsi eleggere all’interno dell’organismo, ha imposto al consiglio regionale una norma che inserisca il comune di diritto, senza passare per una votazione. Cisint sta pensando al prossimo anno e a fare incetta di cariche e poltrone. Sindaco e presidente Ausir.

Anche se i compensi non sono cumulabili, ai 7mila euri al mese che tirerà coll’incarico in Ausir, potrà comunque aggiungere 850 euri di rimborso spese a forfait riservato ai sindaci. Alla fine della fiera la mesata supererà gli 8.000 euri mese. Ora l’obiettivo è vincere a Monfalcone, e schivare i rumorosi petardi di Nicoli.