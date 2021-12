MarkasDeLuxe Exxx…Polzive!!! Spunta una golosa mangiatoia dietro l’appalto milionario per la sanificazione della sanità in Fvg. Il Pd interroga.

Negli ambienti sanitari e nel settore delle forniture di servizi è scoppiato un clamoroso giallo natalizio: tinte forti e luccicanti. L’argomento è quello relativo all’appalto di decine di milioni di euri del servizio di pulizie e sanificazione degli ospedali regionali. Attualmente i servizi sono in proroga in attesa che la Markas s.r.l. di Bolzano, che ha vinto il lotto Consip per il Friuli VG, Veneto e Trento-Bolzano rinnovi il servizio nelle aziende sanitarie. Durata 5 anni. Veneto e Trento-Bolzano hanno rifiutato il procedimento Consip. Il servizio nei loro ospedali è stato assegnato attraverso propri bandi.

Secondo il regolamento nazionale alla ditta vincitrice viene data la facoltà di subaffittare il servizio per una quota del 30% a una ditta di sua fiducia. Lo si può stabilire nel momento in cui vengono sottoscritte le convenzioni con le rispettive aziende sanitarie. Tuttavia il sospetto di un magheggio tutto friulano si è acceso nel momento in cui sia Veneto che Trento-Bolzano hanno scelto di non avvalersi della gara Consip e di procedere autonomamente con le proprie stazioni appaltanti in materia di servizi sanitari.

Quindi, per quale ragione il Friuli petulantemente autonomo non attiva le sue batterie per istruire un bando regionale? Quali sono le aziende “satellite” della Markas che spingono per evitare una nuova procedura? Dalla sede Arcs di via Pozzuolo Udine non giunge alcun segnale di un nuovo bando e il direttore generale Tonutti pare intenzionato a lasciare nelle mani della Markas di Bolzano il servizio di sanificazione negli ospedali friulani. Piatto ricco mi ci ficco. Il Pd del capogruppo Moretti ha posto l’interrogazione al presidente Fedriga.