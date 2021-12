ItalexitFriuli Exxx…Polzive!!! Paragone lancia a Lignano la petizione contro il siero ai bambini. Aperta la nuova sede, Falzarano coordinatore. Circoli attivi in tutta la regione.

Venerdì scorso Gianluigi Paragone ha lanciato in Friuli la campagna di raccolta firme per dire basta alla vaccinazione che riguarda i bambini. Il leader di Italexit, accompagnato dal coordinatore regionale Antonio Iracà ha puntualizzato: «Non c’è nessun obbligo vaccinale per i bambini dai 5 ai 12 anni. Ad oggi le prescrizioni sono limitate a 3 categorie professionali: Personale sanitario; Esercito e forze dell’ordine e personale scolastico».

L’apertura della campagna di sottoscrizione alla petizione è avvenuta a Lignano dove i vertici regionali hanno inaugurato la nuova sede in via Gorizia. A breve, come ha anticipato il coordinatore regionale verrà formalizzata anche a Lignano la costituzione del nuovo circolo. Antonio Falzarano, uscito da Fratelli d’Italia sarà il nuovo coordinatore della località balneare e, nell’immediato, si occuperà delle comunali del prossimo anno. In ogni caso l’attività di Italexit è nel pieno delle sue forze. Venerdì scorso, dopo Udine e Pordenone è stato costituito a Trieste il circolo “ItalExit con Paragone”. Il direttivo che opererà sul capoluogo regionale é composto dal responsabile organizzativo regionale Fabio Maurutto, Deborah Matticchio e dal coordinatore di circolo Diego Biagi. I vertici della nuova formazione assicurano che sono in fase di avvicinamento a ItalExit alcuni consiglieri comunali ex Lega e Fratelli d’Italia che, rimasti delusi da una linea che non rispetta più gli interessi dei cittadini, hanno scelto la nuova casa di Paragone. Fra questi il consigliere comunale di Sgonico Giorgio Wittreich, uscito recentemente dalla Lega. Ad oggi la questione vaccini e le multinazionali farmaceutiche sono i temi sui quali si articola l’iniziativa del partito, in attesa di formare la nuova squadra per le prossime amministrative. A Lignano il caso di Antonio Falzarano, in rotta di collisione con gli esponenti locali di Fratelli d’Italia ha già provocato un piccolo terremoto.