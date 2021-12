SanVitoDeLuxe Exxx…Polzive!!! I sanvitesi non sono allocchi: impallinato il peracottaro della Kronospan. Fallisce il bluff di venerdì scorso.

I sanvitesi hanno bocciato ieri sera il progetto di ampliamento della Kronospan. Anche il candidato sindaco del centro destra Delle Fratte ha votato con la maggioranza.

Si sono conclusi poco fa i lavori del consiglio comunale di San Vito al Tagliamento. Seduta di alto livello democratico liberale ancorata all’argomentare filosofico della dialettica e al rispetto di tutti gli orientamenti individuali che hanno consentito di giungere alla sintesi che il sindaco Bernava ha consegnato ai consiglieri e al pubblico: «Siamo qui per onorare il mandato che ci hanno conferito i cittadini. Il sindaco – ribadisce in aula Bernava – è il responsabile della salute dei cittadini». Con queste parole il primo cittadino ha messo il sigillo ai lavori dell’adunanza che erano incentrati sull’ordine del giorno relativo all’ampliamento dello stabilimento della Kronospan. Dopo una vivace ed intensa discussione, il documento è passato con 18 voti a favore e 5 contrari. Un astenuto. L’escamotage da operetta messo in piedi venerdì scorso dal presidente di Confindustria Alto Adriatico, non ha funzionato. Una conferenza stampa che è sembrata uno show autoreferenziale fra ducetti rinchiusi nel loro fortino. La consigliera e ventriloqua di Agrusti-Di Bisceglie, tale Pegorer aveva tentato di far rinviare la votazione in attesa delle nuove integrazioni. Quelle presentate venerdì, ma nessuno le ha viste. L’assessore Collarile la incenerisce spiegandole che attualmente in comune è giunto solo un minuscolo foglio A4. Il sindaco ha tenuto il punto ed ha mantenuto le promesse illustrate in campagna elettorale.