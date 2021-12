BurrascaForzaItalia Exxx…Polzive!!! Dopo Tolmezzo balla la maggioranza a Lestizza (Ud). Il tris Pertoldi-Snidar-Ecoretti rosolato sui carboni ardenti.

Da Gorizia a Tolmezzo e da Duino a Monfalcone passando per Lestizza, gli azzurri di Forza Tragica ballano sui carboni ardenti dei consigli comunali. Se a Gorizia l’allarme pare essere rientrato grazie a disordini altrui, a Monfalcone, Duino e in Carnia la temperatura è fuori controllo. Nel capoluogo carnico il sindaco Brollo, scaricato il Pd, ha imboccato il sentiero forzista di Riccardi-Savino in chiave regionali 2023. A Monfalcone, Giuseppe Nicoli capogruppo in regione di Forza Italia, non perde occasione per attaccare la sindaca Cisint. A Duino gli azzurri sono divisi e il Medio Friuli è come un campo di battaglia. Lo dimostra ciò che è avvenuto una ventina di giorni fa durante i lavori del consiglio comunale. Il petardo è esploso su una ratifica a una variazione al bilancio 2021- 2023. Il documento è passato per il rotto della cuffia con soli 8 consiglieri favorevoli su 16 presenti; 4 gli astenuti, 3 dei quali di maggioranza (i leghisti Tosone Annalisa, Pagani e Cappellaro) e 4 contrari. Il sindaco Eddi Pertoldi, quota Riccardi, finisce sulla graticola e non ha più la maggioranza. Alla Lega gli si sono girati i marcualdi per via di un atteggiamento troppo disinvolto del primo cittadino rispetto alla maggioranza e una incomprensibile superficialità sulla messa a regime dei punti programmatici e alle promesse elettorali mancate. I consiglieri della Lega sono impazienti e attendono spiegazioni. Qualora non arrivassero, si attiverebbe automaticamente la soluzione estrema e cioè quella di staccare la spina al sindaco Eddi Pertoldi. In giunta spiccano i nomi del suo vecchio amico Luciano Snidar, già presidente Udine-Gorizia Fiere, che fa l’assessore esterno e di Grazia Ecoretti addetta di segreteria del vice presidente Riccardi e assessora alla sanità.