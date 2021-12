BurundiPordenone Exxx…Polzive!!! I ducetti di Confindustria Pordenone vorrebbero dettare la linea all’Università di Udine. Il prof Paolo Ermano li pittura.

Il Ducetto della Delizia, dopo i pannelli di Kronospan, irrompe anche nel mondo accademico. Michelangelo Agrusti da Casarsa (Pn), arrestato per tangenti nel ’94, aver portato al fallimento la Onda Comunication e intenzionato ad avvelenare la bassa Pordenonese con una ciminiera di 40 metri che brucia scarti di legno a meno di 1 Kilometro di distanza da un asilo, oggi fa sapere che lui deciderà cosa va bene o no nella sede staccata di Pordenone dell’Università di Udine. Il caso è quello relativo alla campagna di comunicazione dell’Università friulana. C’è voluto Giordano Bruno Guerri per informare i friulani che da oltre un anno in ateneo si faceva uso degli asterischi. Paolo Ermano, docente di economia e già vice presidente di Vicino Lontano, prende posizione rispetto alle polverose polemiche di questi giorni.

«Il 19 dicembre 2021, un giornalista di stampo reazionario, direttore del Museo di Salò (capito?), fa notare la cosa parlando di “stoltezz*”. Ieri, uno stuolo di politici regionali, tutti maschi, se ne lamentano con argomentazioni debolucce e reazionarie. E soprattutto con 1 anno e diversi mesi di ritardo. Oggi, il Presidente della Confindustria Alto Adriatico (Pordenone) urla sui giornali: a PN non saranno esposti (ma sono già stati presenti nella comunicazione dell’ateneo!), non li vogliamo, parlando della sede staccata di UniUd. Insomma, Confindustria Pordenone vuole dire all’Università di Udine cosa debba o non debba esporre, dire, fare, sulla base dei chiari di luna del suo Presidente. Il Presidente in questione è però anche il Presidente della Fondazione pordenonelegge: chissà se nelle prossime edizioni del festival gli autori verranno scelti in base ai loro meriti o in base ai gusti e alle volontà del suo Presidente?».

Ruderi friulani per fortuna stoccati nella destra Tagliamento.