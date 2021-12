CervignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Stasera vertice del centrodestra in vista delle amministrative. Spunta il nome di Michele Tomaselli

E’ convocato per stasera alle 19,30 in un locale incastrato fra Cervignano ed Aquileia, un riservatissimo vertice del centrodestra dell’agro aquileiese per discutere sulle candidature a sindaco da presentare alle comunali del prossimo anno. I nomi dei convocati sono: Edoardo Petiziol, Gianni Candotto, Roberto Zorzenon, Franco Mattiussi, Roberto Covella, Giovanni Di Meglio, Luca Furios e Uto Balducci. Dopo la sonora sconfitta di 5 anni fa cui il centrodestra si era presentato col candidato sindaco Giovanni Di Meglio, il prossimo anno le cose potrebbero prendere una nuova piega. Le aspettative sono positive, se si guarda alle fotografie di Aquileia e Grado, tuttavia a Cervignano i primi ostacoli sono legati ai cronici casi di personalismi intestini e vecchie ruggini che rallentano le decisioni. Ad oggi i rumors cervignanesi forniscono solo alcune tracce: la candidatura a sindaco di Andrea Zampar per il centrosinistra e Roberto Zorzenon per il centrodestra. Pur valutando con interesse la scelta di Zorzenon, una parte del centro destra potrebbe calare sul tavolo il nome di Michele Tomaselli, presidente della feconda associazione “Cervignano Nostra”. L’architetto Tomaselli è dirigente nel comune di Cassacco e a Cervignano, in questi ultimi anni, si è particolarmente distinto per le innumerevoli iniziative organizzate sul tema dei beni storici e per la vivacità dell’associazione che presiede. Esperienza nella pubblica amministrazione e capacità dialoganti e negoziatrici lo proiettano nella rosa dei nomi dei favoriti alla candidatura a sindaco per il prossimo anno.