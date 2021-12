PordenoneRibaltone Exxx…Polzive!!! Dopo le manette, Fratelli d’Italia aumenta le tasse. Il caso Pordenone. Sbrego Forzisti-Patrioti e Ciriani sgancia il petardo natalizio: O Forza Italia si scusa oppure i due assessori saranno revocati.

A Udine un’assessora di Fratelli d’Italia chiede il carcere per un giornalista, a Pordenone un sindaco aumenta di tre volte tanto l’addizionale Irpef a carico dei residenti. I Benito-remix sentono la nostalgia del manganello e delle purghe. Quanto è successo nel consiglio comunale di Pordenone il 20 dicembre scorso, ha dell’incredibile. Il sindaco Ciriani ha portato in aula il provvedimento per la stangata natalizia contro i pordenonesi: aumento dell’addizionale Irpef. Il provvedimento è passato con 22 voti favorevoli, compreso quello dell’assessora leghista Samantha Miot e del capogruppo della coalizione dei moderati Brovedani, ma l’orgoglio Atlantico, Europeista e imprenditoriale degli azzurri è stato salvato dalla furia peronista dei meloniani. I consiglieri di Forza Italia, compresi i due assessori, sono usciti dall’aula. Ovviamente il sindaco di Fratelli d’Italia, Alessandro Ciriani è andato su tutte le furie ed è intenzionato a togliere le deleghe agli assessori azzurri Cucci e Cabibbo. A meno che, non formalizzino le loro scuse. Nella querelle è stato trascinato anche Giuseppe Nicoli, capogruppo degli azzurri a Trieste. Il sindaco tuona: «O Forza Italia mi presenta le scuse o i due assessori saranno espulsi».

Un cortocircuito clamoroso che avrà delle conseguenze non trascurabili in vista dei prossimi impegni elettorali. Non toccare Berlusconi sull’aumento delle tasse. E invece a Pordenone il primo comandamento degli azzurri è stato smentito. In realtà, Ciriani viene asfaltato anche dal Pd che attraverso il consigliere regione Conficoni precisa: «Pordenone continua a beneficiare di ingenti contributi per investimenti che arrivano dallo stato anche per merito di governi sostenuti dal Partito Democratico, ma l’aumento delle tasse voluto dal centrodestra non era inevitabile e penalizza la città che diventa più cara e meno attrattiva anche per i disservizi della sanità». Ciriani non demorde: «Voglio le scuse di Forza Italia oppure sotto l’albero troveranno il licenziamento». E nel mirino finisce anche il direttore dell’azienda sanitaria Jo Polimeni cui il sindaco, ora e solo ora, si é accorto che é inadeguato.