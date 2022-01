TestacodaFriuli Exxx…Polzive!!! Anno nuovo, fitta nebbia su AutovieVenete. L’ex assessore tuona: La regione Fvg non trova 150milioni per liquidare i soci.

Si annunciano tempi secolari per terminare i lavori sulla Trieste-Venezia: Gestione Friuli Venezia Giulia. Per finire la tratta Portogruaro-San Donà si arriverà al 2028, mentre per la Palmanova-Villesse i tempi potrebbero allungarsi fino al gennaio 2030 o 2031. Previsioni vincolate alla liquidazione di 150milioni ai soci privati, se si vuole mantenere il progetto del passaggio da Autovie Venete a Società Autostrade Alto Adriatico.

L’ex assessore regionale Fvg Sonego ha vergato ieri sul Messaggero Veneto una dura reprimenda sull’attuazione del passaggio da Autovie Venete a società autostrade Alto Adriatico. Secondo l’esponente Dem i tempi per definire gli appalti finali sul tratto Venezia-Trieste sarebbero biblici. Non è stato compiuto nemmeno il primo passaggio che è quello di liquidare i soci di Autovie. Scrive Sonego: «Autovie ha una concessione scaduta nel 2017 e, per evitare la gara europea, si è deciso per la soluzione “In House” che comporta però dei tempi molto lunghi per affidare gli appalti. Ci vorranno un paio d’anni per assegnare la concessione alla nuova società autostrade Alto Adriatico». In pratica, solo dopo aver ottenuto la concessione, si potranno definire gli investimenti e trovare i soldi per gli appalti. Nel merito, aggiunge: “Servono 150milioni di euri per liquidare i soci privati di Autovie”. Possibile che dopo tutta la collana di romanzi diffusa dai vertici della regione non si riesca ad uscire dal ginepraio Autovie? Sembra che la cifra sia di difficile reperibilità. Infine il clamoroso testacoda ricordato dall’ex assessore regionale e che si riferisce ai famosi 440milioni invocati dal Friuli al Governo per avviare gli investimenti: Perchè il presidente Paniz chiede soldi allo stato, se gli investimenti autostradali rientrano nel capitolo di spesa ricavato dalle entrate derivate dal ticket? «Se chiedi soldi pubblici – osserva Sonego – significa che i cittadini pagano i lavori due volte». Ovviamente, il Governo non ha cacciato un boro e Autovie ha cambiato idea dichiarando che per i lavori non è mai stato un problema di risorse (!!!????).

Insomma mentre sono ancora tutti a farsi i selfie dalle vacanze, la grana Autovie resta intatta e anzi si allarga sempre di più. Intanto gli automobilisti sono ingoiati nel tratto di autostrada più pericoloso d’Italia.