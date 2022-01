MangiatoiaCarnica Exxx…Polzive!!! A Sappada Piller Hoffer investe 15 milioni di euri sul turismo. A Forni di Sopra Marco Lenna spreca 6 milioni di euri per il municipio. I casi di Forni di Sotto e Rigolato.

In Cadore hanno le idee chiare su come fare per esaltare al massimo la finestra sul Veneto. A Sappada, neo comune friulano, turismo e ricettività sono voci decisive per lo sviluppo economico dell’area e non è consentito divagare in mangiatoie. Il parallelo con la vicina Carnia è siderale. A Sappada, con l’acquisto degli impianti di risalita da parte della regione, l’amministrazione locale ha già in mente i progetti per nuovi impianti che renderanno il centro cadorino uno dei più attraenti di tutto il Nord Italia. Impegno di spesa di circa 15milioni di euri per la sostituzione di vecchie seggiovie con una nuovissima cabinovia. E’ previsto anche un graduale sviluppo di Sappada 2000 con una spesa di circa 4milioni di euri. Impegni economici importanti finalizzati solo ed esclusivamente per creare posti di lavoro e nuovi segmenti di mercato.

Diverso il ragionamento in Carnia dove spicca il sindaco-faraone Marco Lenna da Forni di Sopra. Con la giustificazione paracula di far risparmiare risorse al comune, egli svolge il ruolo di Dirigente di servizio, Rup, progettatore, amministratore, Posizione Organizzativa e concertatore amministrativo di due comuni: Forni di sopra e di Sotto. Infatti il Rup per le grandi opere dei due comuni è l’archietto Dario Ioan di Codroipo, mentre il segretario facente funzioni è Rech. Perchè i due comuni non si uniscono? 1.600 abitanti in totale.

Tornando a Forni di Sopra, 900 anime, la regione impegnerà circa 6milioni di euri per ristrutturare il municipio, altrettanti 600mila euri per la realizzazione di un centro polifunzionale. Progetti monstre che resteranno lì come esempio di sprecopoli carnica. Basta ricordare il famoso Centro Sportivo 3 Fontane di Forni di Sotto che ancora oggi espone il peggio del rapacismo carnico: lo scandalo del “Friulino” il campo sportivo di calcio nuovo di zecca e pertanto inutilizzato. Ora vogliono costruire una palestra per il potenziamento fisico degli atleti. Follie carniche da oltre 3 milioni di euri. Paga Pantalone e le imprese intascano. Il concetto dei rapaci alpini è uno solo: costruire, progettare, abbandonare. Gli attori sono sempre gli stessi: le ditte amiche del sindaco Marco Lenna e del di lui genitore Vanni. A cominciare dal celebre Studio L2B.

Ma la melma carnica non si arresta e raggiunge anche Rigolato, ai piedi di Sappada. Un sindaco, Fabio D’Andrea, ex leghista che ha accorpato a sé tutto il comune, gli manca solo l’anagrafe poi si può dire che gli organi politici e i responsabili dei servizi siano una sola cosa: Re Fabio. Decide tutto lui, delibere di giunta, di consiglio e, ovviamente, determine e incarichi e affidamenti a chi gli garba come le quotazioni delle tre associazioni locali. Decide il sindaco l’importo da assegnare ad ognuna.

Il sindaco di Rigolato (Ud) è protagonista di un cospicuo investimento che altri comuni si sognano: vuole farsi finanziare dalla regione il progetto di un nuovo centro sociale da un milione di euri. Per chi? Rigolato è un comune di 400 anime. In Carnia i sindaci rifiutano l’unione o la fusione. Nessun sindaco intende avventurarsi nella proposta. La greppia se è separata fornisce un buon foraggio. E la regione riempie.