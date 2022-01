LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! I Patrioti emigrano con Italexit. Inaugurato il nuovo Circolo. Antonio Falzarano annuncia: Pronti per le comunali. Lo scenario pre-elezioni

E’ certamente la compagine più attiva del nuovo anno. E’ stato inaugurato oggi a Lignano Sabbiadoro il nuovo Circolo di Italexit e l’inizio di una nuova campagna che ha per titolo: “Giù le mani dai bambini” a proposito dei vaccini. Il segretario regionale del Friuli Venezia Giulia Antonio Iracà ha promosso l’incontro organizzato dal responsabile per il Friuli Venezia Giulia Fabio Maurutto. Accanto a lui Stefano Riga referente politico per la provincia di Udine e il responsabile del Circolo di Lignano per Italexit Antonio Falzarano. Quest’ultimo ha lasciato Fratelli d’Italia per passare col movimento di Paragone e si è portato dietro numerosi tesserati del partito della Meloni in profonda divisione sulla scelta dei vertici del partito in Friuli. Su Lignano Falzarano rifiuta qualsiasi accordo con Sapienza per le prossime comunali. Il responsabile organizzativo Maurutto ha annunciato che il simbolo sarà presente e si sta lavorando su un candidato sindaco. Sul punto, per capire le dinamiche del movimento, è bene guadare a Trieste dove l’udinese Ugo Rossi ha ottenuto un risultato incredibile con la sua “3V”: oltre il 4%. A Lignano, l’esperienza del leader locale Falzarano peserà sicuramente sul risultato di lista. Sarà vicino alle due cifre.

Restando ai rimbalzi pre-natalizi registrati nella città balneare, va segnalato il gran lavoro dell’infaticabile Bosello che, per conto della Lega ha incontrato recentemente Prati, Sapienza e Zanette, ciò che è rimasto di Alleanza Nazionale sull’arenile. La Lega locale punta su Rodeano ma il centro destra non converge. Il Gruppo di Forza Italia sta lavorando per portare Laura Giorgi o in alternativa Carlo Teghil come futuro candidato Sindaco della coalizione. Tutte queste incertezze e spaccature, stanno creando non pochi mal di pancia ai big regionali locali: Bordin pensava che la Lega a Lignano potesse guidare la pattuglia del centro destra, ma così non è. Rodeano non convince nemmeno il gruppo di Pensieri Liberi-Meroi e nemmeno quello di Civicamente-Fanotto. Il caso Lignano, per i vertici regionali, sta diventando un palude nella quale è difficile avanzare e trovare una soluzione capace di unire tutte le forze del centrodestra. Per converso, il gruppo formato da Io Amo Lignano-Trabalza, Orizzonte Lignano-La Placa, Partito Nazionalista-Bonavolontà, Generazione Lignano-Zaghis e figli d’Arte, viaggia in solitaria con l’idea di puntare sul volto nuovo della politica rivierasca, ovvero l’avvocato La Placa.

Saltando la bancata e andando sull’attuale maggioranza, il veto imposto da Fedriga e Bini a Fanotto, (ovvero che se vuole avere un posto nella lista del Presidente per le elezioni regionali, per le elezioni amministrative 2022 non dovrà stringere alcuna alleanza con partiti o liste civiche di sinistra), sta facendo fibrillare i cuori degli alleati. Infatti se pare essersi rafforzato l’asse tra Pensieri Liberi e Civicamente, i quali potrebbero trovare un accordo per scegliere un candidato Sindaco tra l’attuale Vice Sindaco Marosa e il Consigliere tutto fare Poletto, le ali più estreme dell’attuale maggioranza potrebbero prendere altri orizzonti.

Brini col suo gruppo di Forza Lignano forte dell’endorsemet di Bini, con o senza l’appoggio di Fanotto e Meroi, sarà uno dei primi competitor per la sedia più alta del Palazzo Municipale e magari, se i suoi attuali alleati non lo appoggeranno, tenterà fino all’ultimo di trovare una sponda su Forza Italia o col gruppo di Trabalza e compagnia.

L’altra ala, ovvero quella di sinistra, rappresentata da Comunità-PD-Lignano guidata dal navigato Ciubei, visto l’aut aut dei vertici regionali a Fanotto, non potrà più sperare di far squadra col sindaco uscente e Meroi e per questo Ciubei potrebbe ritararsi e far ritirare tutta la vecchia guardia del suo gruppo, dando spazio alle giovani correnti di sinistra che spingono per stringere l’alleanza con Lignano Vola e puntare sulla Candidata Sindaca Ileana Bivi, operazione vista di buon grado anche da Mariagrazia Santoro.

Da tutte queste competizioni e litigi, restano alla finestra i gruppi outsider Movimento Friuli, Vivi Lignano e Obiettivo Lignano, i quali potrebbero diventare decisivi per la vittoria di uno dei 6 candidati, infatti abbassandosi sensibilmente il quorum anche poche centinaia di voti posso diventare fondamentali per la conquista della fascia tricolore lignanese.