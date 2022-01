SistemaLenna Exxx…Polzive!!! Quando Tommaso Cerno pitturò l’architetto Vanni sul progetto della piazza di Tolmezzo. Il caso finì su L’Espresso.

Vanni Lenna e il caso della piazza di Tolmezzo. Lo scandalo del magheggio sul centro carnico finì sulla stampa nazionale e L’Espresso, con Tommaso Cerno, ne diede il giusto risalto. Una serie impressionante di accomodamenti, intrecci, e relazioni fra Tolmezzo e tolmezzini da fare spavento. Da allora, circa 10 anni fa, nulla è cambiato. Oggi l’eredità progettuale è passata di padre in figlio. Il figlio di Vanni, Marco, oggi é sindaco di Forni di Sopra. Cerno, a proposito dello scandalo della piazza di Tolmezzo scriveva: «Ma quale cricca? In Friuli non serve che l’architetto conosca l’assessore per farsi finanziare la piazza. E nemmeno che l’assessore conosca il senatore a Roma per trovare lo studio giusto per dare l’appalto. A Tolmezzo, una cittadina abbarbicata sulle Alpi della Carnia, c’è un sistema più veloce. E a prova di magistrati.

Succede, infatti, che l’assessore ai Lavori pubblici, l’architetto che vince la gara e il potente senatore siano la stessa persona. E gli appalti si finanzino da soli.

È la storia tutta italiana di una piccola piazza. Piazza XX settembre, il salotto di Tolmezzo, la capitale della Carnia. Il sindaco, dopo decenni, voleva sistemarla un po’. E così ha preso carta e penna e ha chiesto un finanziamento alla Regione Friuli Venezia Giulia. Non un grande sforzo, se si pensa che sulla poltrona di assessore regionale sedeva, coincidenza felice, proprio un architetto tolmezzino. Si chiama Vanni Lenna, è un fedelissimo del governatore Renzo Tondo, di Tolmezzo anche lui, e ha lunghi trascorsi politici da ex Psi, poi forzista e ora esponente del Pdl. Di professione progetta. Ed è il titolare di uno studio a 50 metri dalla piazza da appaltare. Ed ecco che subito la Regione scuce i soldi al sindaco e l’iter parte senza troppi intoppi.

Passano i mesi e l’assessore Lenna viene eletto in Senato, lascia la giunta e l’incarico in Regione e vola a Roma. Quando il Comune di Tolmezzo pubblica il bando di gara, lui se ne sta a Palazzo Madama, con le mani libere. Pronto a presentare un progetto per concorrere alla ristrutturazione della famosa piazza del paese che lui stesso aveva finanziato. Sarà la passione per la sua cittadina, ma fatto sta che è proprio l’architetto-assessore-senatore ad aggiudicarsi i lavori. Lui come capofila di una cordata fra cui anche il figlio Marco, sindaco di un paesino nei dintorni, Forni di Sotto, sempre fra le file del Pdl. E intascare una parcella da 55 mila euro. Da dividere con gli altri professionisti, precisa lui, fra cui appunto il figlio Marco.

In Friuli scoppia il caso, sollevato dal Messaggero Veneto – diretto da Andrea Filippi – e la polemica monta. Prima i commercianti poi l’ordine degli architetti. Finché il Pd presenta un’interrogazione al governatore Tondo sul suo fedelissimo assessore-architetto-senatore.

Il consigliere Mauro Travanut denuncia come il finanziamento dell’intervento sia stato concesso dall’amministrazione regionale nel maggio 2009 proprio quando Lenna era l’assessore ai lavori pubblici e aveva proposto all’esecutivo il finanziamento di due milioni per la sua città. E chiede a Tondo se ritenga «politicamente ed eticamente corretto che Lenna partecipi e vinca una gara che aveva, in altra veste, contribuito in maniera fondamentale a finanziare».

Il senatore Lenna però si difende e contrattacca: «Sono orgoglioso di averlo fatto. È ovvio che da professionista sia innamorato della mia città. La commissione era composta da tecnici anche da fuori regione e non c’erano amministratori pubblici. Si sono presentati per il concorso di idee all’inizio una cinquantina di professionisti poi ridotti a dodici. Perchè avrei dovuto rinunciare a presentare, accompagnato da professionisti di fama, una mia proposta di valorizzazione del cuore di Tolmezzo?», ribatte. E suo figlio, il sindaco-architetto Marco? «La legge chiede di far partecipare giovani. Mio figlio è laureato da meno di tre anni. Perché non doveva essere in gara?».

Oggi il Messaggero Veneto è un giornale irriconoscibile che il senatore Cerno descrive così «…C'è bisogno di un suono, di qualcosa che è stato cancellato. Ma non per le sinergie editoriali. Il problema è che oggi il giornale racconta solo un piccolo pezzo di quello che i friulani vivono tutti i giorni».