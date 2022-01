FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Bassa Pordenonese in allarme per l’occultamento della SilvaSrl. Verso una nuova inchiesta pubblica. Il ducetto Agrusti muove le marionette a Casarsa.

Il sindaco di San Vito al Tagliamento, baluardo illuminista della salute dei cittadini, ha avviato l’iter di convocazione di una nuova inchiesta pubblica. Il procedimento di competenza regionale si rende necessario per via delle integrazioni che gli austriaci della Kronospan Italia hanno fornito agli uffici di Trieste. I documenti allegati hanno allarmato i cittadini della Bassa Pordenonese e in particolare i genitori delle scuole materne di San Vito e di San Giovanni di Casarsa. La questione è seria poichè la regione intende chiudere la pratica Kronospan in 15 giorni senza considerare la novità dell’ampliamento della Silva Srl che è un progetto nuovo che deve essere verificato in tutta la sua completezza e autonomamente. Alla Silva srl, secondo il progetto di ampliamento della Kronospan, dovrebbero essere destinate tonnellate e tonnellate di rifiuti legnosi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Successivamente, il materiale altamente tossico finirebbe nella ciminiera della dirimpettaia azienda austriaca. La Silva è controllata al 100 per centro dalla Kronospan e, per ricevere gli scarti che intossicheranno l’aria della Bassa Pordenonese è previsto il transito sulle strade di circa 100mila camion all’anno provocando un volume di emissioni non ancora considerato adeguatamente. Va ricordato che le integrazioni sulla Silva non tengono conto delle analisi del traffico e l’individuazione dei punti critici e degli orari critici. Per esempio il coinvolgimento del comune di Casarsa, direttamente interessato ai veleni della Kronospan. Infatti, il progetto dell’inceneritore coprirebbe di sostanze cancerogene la frazione di San Giovanni, Rosa, Madonna di Rosa, San Vito e poi Morsano che dalle centraline comunali risulta il comune più avvelenato perché il vento forte del Tagliamento porta l’inquinamento della zona industriale di Ponte Rosso proprio nel centro del comune. In questo contesto s’infila il tema delle elezioni comunali di Casarsa fissate per la prossima primavera. Il ducetto della Delizia, dopo l’asfaltata che ha preso a San Vito sta cercando di piegare su se stesso il rinnovo dell’amministrazione. La sindaca uscente, Lavinia Clarotto ha sempre eseguito gli ordini del ducetto e sarà premiata con una dorata sistemazione. Il fratello di Agrusti, vice sindaco, potrebbe tentare la carta di primo cittadino visto che in campo, per l’imbambolato centrodestra, si fa il nome del pensionato Claudio Colussi. Uno specchietto per allocchi funzionale a far perdere Fedriga-Savino-Ciriani in favore del candidato indicato dal presidente al soldo degli austriaci. Infine un’ultima considerazione riguardo l’esito dello studio delle integrazioni inviate agli uffici regionali. Durante l’ultima campagna elettorale di San Vito, Susi Centis candidata del PD di Di Bisceglie si era lasciata sfuggire alcune dichiarazioni che oggi hanno del clamoroso: “Delle Fratte non può dire dire No alla centrale altrimenti (Agrusti NdR) i partiti che lo sostengono, Forza Tragica, Lega e Fratelli d’Italia, lo bacchettano. Infatti si sono già dichiarati a favore del progetto di ampliamento. Come dimostrato dalla posizione assunta in consiglio regionale”.