AnnaBellanna Exxx..Polzive!!! L’ipotesi Mareschi per il Centrodestra a Udine divide gli alleati: Arroganza in quantità industriale, già bocciata in Confindustria. Spunta l’europeista Colautti.

Il test del Messaggero Veneto elaborato oggi per verificare l’indice di gradimento nel centrodestra sul nome di Anna Mareschi candidata sindaco non ha convinto la platea. Ufficialmente gli addetti ai lavori esprimono entusiasmo, fuori sacco invece, rifiutano, senza appello. Non basta avere un nome blasonato per convincere gli elettori del capoluogo friulano a rivotare il centrodestra dopo la disastrosa esperienza di Fontanini, ci vuole ben altro. Anna Mareschi Danieli è già stata bocciata sulla proroga a Presidente di Confindustria dal consiglio dell’assemblea. Una figura di merda planetaria che non era mai accaduta in precedenza. Il suo mandato è stato segnato dalla poca propensine al dialogo e all’ascolto delle imprese e dei piccoli imprenditori. Ha lasciato dietro di sé solo grandi lacerazioni. Non è una buona credenziale per chi volesse ambire ad amministrare una città complessa come tutte le città italiane. Per questo motivo l’ipotesi diffusa dal Messaggero Veneto viene vista come una boutade epifanica o della Befana, la cui interpretazione è libera. E la dimostrazione si è subito palesata sulla proposta del capogruppo di Forza Italia Barillari il quale, non tanto per il nome di Brusaferro che è stato citato, quanto per il fatto di voler partecipare da protagonista al tavolo della scelta dei candidati. In questo senso emerge la figura di Alessandro Colautti. Già consigliere regionale del centrodestra, dirigente in regione, illuminista, dotato di una vastissima esperienza in campo amministrativo, capacità di relazioni e buon laico europeista con radici friulane. Per il centrodestra si tratta solo di scegliere fra l’arroganza confindustriale, già condannata dai soci del sodalizio e l’esperienza politica del negoziatore Colautti. Senza contare che i riflessi dei danni che il sindaco Fontanini ha arrecato alla città, saranno molto difficili da dimenticare. I complici sono ancora lì.