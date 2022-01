PordenoneBenitone Exxx…Polzive!!! La purga del sindaco: Il presidente del consiglio Tropeano finisce nel sottoscala. La solidarietà del PD.

Crisi rientrata a Pordenone ma solo per il fatto che gli azzurri hanno ingoiato olio di ricino e manganello. Il sindaco di Pordenone Ciriani, dopo il vertice di maggioranza di ieri sera, ha mostrato ai presenti la nuova sistemazione del presidente del consiglio di Forza Italia, Pietro Tropeano. Lo sfratto é stato compiuto e il nuovo ufficio del presidente del consiglio comunale é un sottoscala di dimensioni minimissime: 2,5 X 2,5. Vedi foto da “Il13”. Tropeano diventa così l’agnello sacrificale che Forza Italia ha pagato per accettare il diktat di Fratelli d’Italia di Pordenone. Le ragioni del demansionamento del presidente sono riconducibili alla votazione sull’aumento dell’Irpef cui i forzisti erano usciti dall’aula. Per il sindaco, Forza Italia non doveva rifiutarsi di votare l’aumento delle tasse ai pordenonesi. Secondo rimbalzi dal Noncello, Forza Italia avrebbe chiuso un occhio e accettato neanche tanto a malincuore, la riorganizzazione degli uffici e la punizione contro Tropeano. Il presidente è fuori città e non ha voluto commentare (…un sottoscala) lo sfratto. Resta attiva l’azione legale intrapresa contro il sindaco. Sul merito il PD di Pordenone osserva:

“Lo scontro tra il Sindaco Ciriani e il presidente del Consiglio comunale Tropeano ha raggiunto ormai vette paradossali.

Lo sfratto dal proprio ufficio di Tropeano, a cui va la nostra solidarietà, rappresenta solo l’ultimo atto di una spaccatura ormai evidente all’interno della maggioranza, che si è palesata con l’aumento dell’Irpef comunale imposto alla città senza alcuna discussione.

La gamba di destra della coalizione, incarnata da Pordenone Cambia e Fratelli d’Italia, spadroneggia e domina la politica cittadina, con buona pace di chi continua ancora a parlare di centrodestra.

Ci chiediamo piuttosto quanta pazienza hanno i moderati e liberali pordenonesi, visto che il Sindaco li considera dei semplici portatori di voti da utilizzare unicamente per il proprio tornaconto politico, tanto da arrivare a umiliare il loro rappresentante più votato, il quale minaccia a mezzo stampa addirittura di adire le vie legali per tutelarsi.

È bene che i cittadini sappiano che a Pordenone, città da sempre moderata ed equilibrata, il Partito democratico è pronto a collaborare con tutte le forze politiche che chiedono e cercano una politica diversa da quella portata avanti dal Sindaco”.