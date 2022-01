PordenoneRibaltone Exxx…Polzive!!! Ciriani tira fuori il manganello contro Forza Italia: Sfrattati presidente del Consiglio e assessore. Tropeano annuncia vie Legali.

Il sindaco di Pordenone Ciriani ha sfrattato dai propri uffici il presidente del consiglio Pietro Tropeano e l’assessore Guglielmina Cucci. Ambedue eletti nelle liste di Forza Italia.

Senza alcun preavviso il 28 dicembre scorso il segretario del comune ha notificato l’ordine di smammare dall’ufficio che, come da regolamento comunale, viene assegnato al presidente pro tempore dell’assemblea. La disposizione è perentoria: Il presidente del consiglio Tropeano deve togliere il disturbo entro il 30 dicembre e consegnare le chiavi al pupillo del sindaco, l’assessore Alberto Parigi. Stessa dose di purga è stata prescritta per l’assessora Guglielmina Cucci: girare i tacchi e lasciare la poltrona alla dirigente neo assunta Flavia Maraston, quotatissima di Ciriani. Perchè il manganello di Ciriani nei confronti dei due amministratori? Sulla faccenda incombe lo sbrego di quanto avvenuto nell’ultimo consiglio comunale del 2021 quando i consiglieri di Forza Italia erano usciti dall’aula al momento del voto sull’aumento dell’addizionale Irpef. Ciriani non ha accettato che nella sua caserma qualcuno la pensasse in modo diverso ed ha notificato le punizioni: lo sfratto ai due esponenti di Forza Italia. Una prova di forza che – come scrive il Messaggero Veneto – ha colto di sorpresa lo stesso presidente del consiglio che ha annunciato di essersi rivolto uno studio legale per salvare l’onorabilità delle istituzioni. Tropeano, che non ha consegnato le chiavi, ricorda che “sia il consiglio comunale, sia gli organi che quest’ultimo esprime, come la presidenza, non debbano essere sottoposti a imposizioni, arbitri o intimidazioni da parte di alcuno. La democrazia deve esercitarsi anche in Comune. Nel rispetto delle regole e della dignità di ciascun organo”. La campagna per le regionali è ormai entrata nel vivo e il sorprendente risultato di Forza Italia a Pordenone, 13%, ha cortocircuitato i patrioti che a ottobre non erano andati oltre al 13.7%.