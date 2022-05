TerzoMondoFriulano Exxx…Polzive!!! Cittadini coglionati: A Udine ambulanza ferma per oltre un’ora al passaggio a livello di via Cividale. Dov’è finito il grande Progetto?

Un’ambulanza è rimasta intrappolata per oltre un’ora a causa della chiusura delle sbarre della ferrovia di via Cividale. L’assurdo episodio si è verificato a Udine questo pomeriggio, primo maggio, verso le 19. Da almeno 5 anni si discute della questione. I residenti chiedono la dismissione di ben 5 passaggi a livello che creano disagi incredibili agli automobilisti e ai residenti. Fontanini promette il piano “Udine2050” e il senatore Mario Pittoni, nel 2019, contava di risolvere la questione entro due anni. Intanto la protesta monta. L’ex consigliere comunale Matteo Mansi, uno dei leader del Comitato per la realizzazione di un parco urbano è su tutte le furie: «Le sbarre del passaggio a livello sono rimaste abbassate per oltre un’ora con l’autoambulanza bloccata nel traffico. Ho visto scene di delirio, osserva Mansi – le auto che facevano inversione di marcia, come si vede in un mio filmato. A Udine ci sono due città – conclude Mansi – quella dei privilegiati, in centro, dove si può passeggiare in tranquillità, e quella della periferia, costretta a convivere con i blocchi causati dai passaggi a livello».

Il Comitato chiede la trasformazione della linea in superficie in un parco urbano e per domenica prossima è stata organizzata una mobilitazione per raccogliere firme su due quesiti referendari. ma i residenti non si fanno prendere per i fondelli: «Il sindaco Fontanini r ipete sempre quella, riparlandoci di un gran progetto e importanti lavori. Ma nel progetto di scavi e interramenti di ferrovie, è compresa anche l’eliminazione della ferrovia con i 5 passaggi a livello che tagliano Udine in due, utilizzando la tratta interrata già raddoppiata e riattivata nel 2015? Ora, dato che questa tratta era stata costruita proprio per eliminare la ferrovia con i passaggi a livello e che il 90% dei lavori necessari a trasferire tutti i treni nella tratta interrata, sono già stati fatti, perché in due anni e mezzo i politici che governano ora sia a Udine che in Regione non hanno ancora costruito quel breve raccordo di circa 800 metri necessario al rientro in stazione a Udine, di tutti i treni passeggeri trasferiti nella interrata?»