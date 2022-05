CervignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Alla sinistra saltano i nervi. Primo maggio all’arrembaggio: Scazzo furioso fra Paviotti e Travanut.

Anche a sinistra i petardi esplodono. Soprattutto quando ci si avvicina alle scadenze elettorali come a Cervignano, granitico baluardo proletario che stavolta viene stritolato da un clamoroso ventilatore di polemiche.

La sinistra della Bassa friulana vive un trauma inaspettato derivato dalla spaccatura fra i candidati della stessa area, ovvero Andrea Zampar e Federica Maule, fino a pochi mesi fa colleghi di giunta del sindaco uscente Savino. Le strade si sono divise e saranno avversari alle prossime elezioni, ambedue candidati sindaco. In tal senso non sono mancate le riflessioni dei protagonisti dell’agorà progressista cervignanese, i due ex Piero Paviotti e Mauro Travanut. Il primo è furioso per il metodo “denigratorio” che Travanut usa nella sua campagna elettorale casa per casa a sostegno di Andrea Zampar:

Dettaglia Paviotti: “Mauro Travanut, nel suo porta-porta entra dappertutto, è spigliato, è certamente efficace per “raccogliere consenso. Questo è uno dei motivi per cui la lista Il Ponte non può fare a meno di lui. E lui è contento, legittimamente. Tutto bene allora? Non proprio – tuona Paviotti – perché questa abilità negli anni si è trasformata ed è diventata “cattiveriosa”. Travanut non argomenta parlando bene del suo candidato ma preferisce “denigrare” l’avversario o il competitor. Cosa ha detto nelle case in cui è entrato di Federica Maule? Ha detto, che è una traditrice, con un’etica discutibile, che è politicamente debole, non riesce nemmeno a chiudere la lista dei candidati, che prenderà pochissimi voti. Poteva parlare bene di Andrea Zampar ma ha preferito parlare male di Federica. E mi son detto: se cominciamo così (…), se a farlo è un ex sindaco, dove andiamo a finire? Ho concluso il mio post con una frase forse un po’ ad effetto – conclude Paviotti – ma che vuole significare una cosa: io ostacolerò in ogni modo, anche con denunce pubbliche (sarò il peggior nemico) di chi userà il metodo denigratorio dell’avversario (…). In politica ci vuole serietà e coraggio!”.

La replica dell’animatore della “Lista Il Ponte” che sostiene Andrea Zampar (Mauro Travanut) non si è fatta attendere: “In risposta alle parole di Piero Paviotti sulla lista Il Ponte e sull’ex sindaco Travanut, è doveroso trasmettere il diritto di replica di quest’ultimo. Piero Paviotti fa il furbo. Estrapola frasi da un contesto, di cui non sa nulla e le scrive facendole passare in forma isolata. È il modo più subdolo possa fare un soggetto intellettualmente in mala fede. È vinto da qualche difetto etico e lo rovescia sugli altri. Per giunta scorda i giudizi che egli dava agli altri, in termini squisitamente politici. Di Federica Maule (…) ho raccontato i fatti: “Federica aveva dichiarato che, candidandosi con il Ponte nelle primarie per la carica di sindaco, avrebbe accettato qualsiasi risultato e sostenuto il vincitore”. Cos’ha fatto? Alla fine..ha calpestato le sue stesse parole: ha tradito se stessa. Ma Paviotti non è sufficientemente intelligente per capire un’inferenza logica. Ho fatto infine dei pronostici circa i risultati, ma chi non li fa? Ho anche aggiunto che faticherà a chiudere la lista. È denigrare questo? È fare semplicemente politica. (…). Di Zampar – prosegue Travanut – a differenza di quanto fa il geometra, nelle decine e decine di case in cui sono andato ho illustrato la sua candidatura… . Faccia allora il moralista rivolgendo il suo sguardo verso se stesso. E non scriva stupidaggini sugli altri. Sono francamente dispiaciuto che sia giunto a dare giudizi così stupidi. Tipo: che io avrei “denigrato”. Deve vergognarsi invece della sua misera cultura che non gli permette nemmeno di comprendere il significato delle parole. Invece, amaramente, constato che sta scivolando su una china pericolosa e sono preoccupato seriamente per il suo equilibrio spirituale”.