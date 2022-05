GradoCaligo Exxx…Polzive!!! L’annuncio: Si potrà fare bisboccia in spiaggia fino alle 22. L’oscuramento: In vendita i biglietti per il Grado Fantasma Festival e gli ormeggi in attesa del nuovo regolamento.

Il neo presidente della Git Roberto Marin ha risvegliato anche l’Imperatore quando, dal palchetto sistemato sul lungomare gradese, ha annunciato che il servizio in spiaggia sarà in funzione fino alle ore 22. Una manna per i tiratardi.

Chirurgicamente omesso invece il disordine amministrativo trasferito sull’isola dai periferici, ovvero sindaco Kovatsch e assessore Danese : Nessuna notizia rispetto alla comunicazione avvenuta sull’organo ufficiale della maggioranza (Il Piccolo) riguardo il “Grado Festival ospiti d’autore” . A un’interrogazione sul merito della consigliera Reverdito di “Open Grado” è seguita una risposta surreale da parte del sindaco . Reverdito domandava: “…rilevato che in data 19 marzo scorso veniva annunciata l’apertura della prevendita dei biglietti per i concerti in calendario previsti dal festival (con gli artisti Gazzé, Frida Bollani, Tozzi e Consoli ) acquistabili da subito. E dopo aver consultato l’albo pretorio in cui non v’è traccia della rassegna in oggetto – osserva Reverdito – inviavo una mail al Segretario Comunale con richiesta di chiarimenti”. Sul punto il segretario comunale le rispondeva: “N on vi è alcuna deliberazione di Giunta Comunale relativa al festival in oggetto” e che “non vi è alcun atto relativo all’argomento”. Il mistero s’infittisce e, a quanto pare, non è giunto a soluzione. Eppure i biglietti sono in vendita! L’esponente di “OpenGrado” ribadisce: «Se il sindaco dichiara (in risposta all’interrogazione) “di non conoscere le attività di organizzazione e promozione del festival in oggetto e nemmeno di conoscere Azalea Promotion srl“, com’è che alla pagina la pagina Facebook Grado Festival Ospiti D’Autore appare la promozione all’acquisto de “I biglietti per i concerti del Grado Festival – Ospiti d’Autore, organizzato da Zenit srl , in collaboraazione con Comune di Grado (…)?».