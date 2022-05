CastaCanta Exxx….Polzive!!! Steccati, il sindaco querelante Leopost che ha rifiutato i profughi dimostra in Tribunale clamorose carenze amministrative. Perchè pagare i sindaci?

Perché pagare i sindaci? Un primo cittadino di un comune di 9.000 abitanti come Tarcento, medaglia al valor civile che respinge i profughi ucraini…, tira 3.550 euri/mese, compreso il rimborso spese forfettario. Steccati è in pensione e la sua indennità è ridotta di un quinto.

Si è svolta oggi la prima udienza della querela del sindaco di Tarcento contro Leopost. I fatti risalgono al 2018 quando su queste pagine veniva dato conto di un magheggio da capottarsi. In pratica la giunta comunale, dicesi giunta comunale, deliberava, dicesi deliberava, un impegno di spesa di 9.000 euri per una manifestazione per la promozione dello sport tra i fanciulli. Il committente era la “Pregi srl” di Renato Pontoni che, per una serie di incastri inaspettati, in quella circostanza era impegnato con Friuli Doc. Infatti la manifestazione venne rinviata e anche lo spirito stesso dell’iniziativa prese un’altra piega. La puglia non venne impegnata per la promozione bensì per l’autocelebrazione della casta.

Alcuni mesi dopo al teatro Margherita si svolse una kermesse inutile in cui la promozione dello sport fra i bimbi veniva emarginata fuori dal teatro. In sala restava solo la casta di politici. Per sprecare ulteriore danaro Steccati s’inventò la diretta su Telefriuli. Oggi in aula di fronte al giudice Pecile, il sindaco, quello che è finito su tutte le Tv nazionale per il caso profughi ucraini, ha risposto alle domande del Pm e degli avvocati difensori: Cisilino per Leonarduzzi, Donazzolo per Prisciano. E’ emerso un quadro disarmante e preoccupante per la casta dei sindaci frignoni. Secondo Steccati la causa della destinazione dei fondi è tutta degli uffici. Tutto sulle spalle del dirigente Musina. Per Steccati le delibere di giunta da lui presiedute e firmate, non decidono nulla. Ignora che le deliberazioni dell’esecutivo sono atti amministrativi e che un dirigente non firma impegni di impegni di spesa se non c’è la delibera di giunta. In pratica Steccati ha smentito anche la sua ex assessora Follador (dimessa venerdì da consigliera comunale di Tarcento per presunta incompatibilità ambientale…), sul preventivo di Telefriuli da 9.000 euri deliberato dalla giunta. Un affidamento diretto senza nessuna RdO o indagine di mercato. Ora si capisce perché il Friuli è stato sputtanato sulle reti delle Tv nazionali sul caso dei profughi ucraini. Prossima udienza, due testi, 27 giugno ore 11.