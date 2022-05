FineRamadàn Exxx…Polzive!!! Il responsabile delle Relazioni Esterne della Lega di Udine striglia la maggioranza: Questi fanno ciò che vogliono e noi zitti!!

Fabrizio Bernetti è il responsabile delle relazioni esterne della Lega della Provincia di Udine. Uno dei pilastri del partito di Salvini in Friuli e uno dei leghisti più attenti e preoccupati della deriva relativistica culturale del Nordest. Oggi in città si è celebrata la festa di fine Ramadàn e fin dall’alba la zona di via Aquiliea, via Roma, Via Croce e via della Rosta è stata invasa dai musulmani. In via della Rosta, non c’era nessun vigile urbano, tutto era sotto il controllo della Digos. Eppure la strada è rimasta bloccata per alcune ore. Interruzione di pubblico servizio e occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione. Per questo motivo, Fabrizio Bernetti ha preso carta e penna è ha lanciato il suo appello in rete, integrandolo con un brano di Oriana Fallaci. In realtà è un duro attacco alla sua maggioranza che, supina, ha dimostrato tutta la sua inefficacia di fronte all’invasione islamica denunciata dall’esponente della Lega:

“Oggi a Udine in via della Rosta festa di fine Ramadan della comunità islamica. Se facciamo noi una manifestazione, Polizia di stato, Carabinieri e Digos presenti. Questi bloccano una strada, un loro incaricato si improvvisa Vigile Urbano, va tutto bene! Non c’è assembramento! Nessun disagio per i residenti e uffici ai piani superiori. Tra un po’ questi signori siederanno negli scranni dei consigli Comunali. O gli diamo regole o continueranno a fare ciò che vogliono!”.

