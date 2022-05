FondazioneHack Exxx..Polzive!!! Il Piccolo salva Dipiazza da un bidone atlantico. Revocata la convenzione con il sodalizio dell’inventore del BiroRobot.

Il Piccolo di Trieste sventa un bidone clamoroso al comune. D’Amelio, riguardo al nebuloso caso di Marco Santarelli, direttore della Fondazione Hack aveva subito sentito puzza di bruciato. Il direttore della Fondazione Margherita Hack si era offerto a inventariare a proprie spese i 18mila volumi lasciati in eredità al comune dalla scienziata e da suo marito. La Fondazione non se ne occuperà più e non verrà nemmeno coinvolta nell’organizzazione degli eventi triestini per il centenario della nascita dell’astrofisica toscana.

Ma chi è il funambolico direttore ingegnere di Teramo che non ha convinto il sindaco Dipiazza? Per esempio, è stato notato in Tv da Magalli a presentare un piccolo robot, il “BiroRobot” che controlla le dispersioni elettriche e piazzista a Cuneo in cui voleva rifilare al comune il progetto di uno stadio capace di autoalimentarsi con turbine idroelettriche. La capienza dell’impianto sportivo prevedeva 8.000 posti a sedere, leggermente eccessiva per una squadra che arranca in Eccellenza come il Codroipo, per capirci. Prima che a Trieste, anche a Cuneo si sono accorti che in Santarelli c’è qualcosa che non va: si presenta come direttore scientifico della Res On Network, società appartenente alla galassia cybersicurity. L’impresa è registrata in GB. Da qui le perplessità del sindaco Dipiazza che, grazie all’inchiestina de Il Piccolo, ha evitato di cacciarsi in chissà quali vortici cibernetici. Insomma il comune ha valutato il persinaggio e, dopo aver smentito l’assessore Giorgio Rossi che pensava di rinnovare la convenzione stipulata nel 2020, ha bloccato l’istruttoria e diffuso un comunicato ufficiale: Il Comune di Trieste informa che non è stata rinnovata la convenzione con la Fondazione Margherita Hack relativa al progetto di catalogazione del patrimonio librario del Fondo Margherita Hack e Aldo De Rosa. Catalogazione, per altro, mai avviata. L’Amministrazione comunale ha deciso che procederà all’istituzione di una Commissione Scientifica per decidere come, dove e con quali realtà catalogare il patrimonio librario. La Commissione sarà aperta al variegato mondo della scienza, all’ERPAC e a chi potrà e vorrà portare un fattivo contributo alla valorizzazione del lascito della prof. Margherita Hack”. L’ingegnere teramano viene scaricato e al suo posto viene istituita una commissione scientifica.