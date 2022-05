LignanBaccano Exxx…Polzive!!! Clementi non si lascia intortare dalle promesse di Fanotto-Marosa: Nessun accordo. Emorragia in Lega per Brini. Santin buggerato da ForzaGiovani.

Due vertici di livello sono stati convocati ieri sera a Lignano. Da una parte Fanotto-Marosa con gli esponenti di Obiettivo Lignano e Vivi Lignano e dall’altra il centrodestra classico incluso il valore aggiunto di Forza Lignano. Certificate venerdì scorso le dimissioni di Brini e Marina Bidin, assessori della giunta attuale, gli occhi sono puntati sulle civiche: Marosa, dopo il passaggio di Forza Lignano col gruppo di Laura Giorgi sta tentando di rimpiazzare il vuoto (circa 500 voti) buggerando gli esponenti della coalizione che sostiene Maria Cristina Clementi. Negli incontri di venerdì sera e di ieri sera le promesse di Marosa-Fanotto sono state respinte. La proposta principale poggiava su un passo indietro di ObiettivoLignano e ViviLignano in cambio della vice sindacatura per la Clementi. Proposta respinta e tutto come prima. Clementi sarà candidata sindaco sostenuta dalle due liste civiche. Per restare nel quartier generale di Marosa c’è da registrare l’opportunismo imprudente del gruppo dei giovani (Zaghis) che ha abbandonato l’originario “G3nerazioni” per abbracciare la lista del vice sindaco (data per vincente fino a quando c’era Massimo Brini) per poi pentirsi amaramente per via del passaggio del leader di ForzaLignano a sostegno di Laura Giorgi. Un salto della quaglia tafazziano dopo che per molti mesi propugnavano indipendenza e autonomia all’interno del gruppo di G3nerazioni. Va aggiunto che gli stessi transfughi avevano illuso lo spaesato Alessandro Santin che pensava di trascinarli nella propria lista, valutata attorno al 3%, coglionato anche lui. L’imprenditore è rimasto con un canestro di parole vuote.

In quanto al centrodestra, il vertice di ieri sera ha risolto il punto di crisi emerso all’interno della Lega dopo la scelta di Brini di passare coi vecchi amici. La lista del partito di Salvini sarà orfana di alcuni componenti, un’emorragia contenuta, visto che la prossima settimana inizierà la raccolta firme con i nomi dei candidati al completo. Infine la Lisagest: non dovrebbero esserci intoppi per la riconferma di Rodeano alla presidenza. Assemblea in seconda convocazione prevista per il 12 maggio.