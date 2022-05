ListaFedriga Exxx…Polzive!!! Il Foglio accarezza l’offerta politica anti Fratelli d’Italia per le regionali 2023: Fedriga é Capitan Futuro. Irritazione fra i leghisti friulani.

“Il Foglio” atlantista, abbeverato alla fonte filosofica di Roger Scruton, stravede per il presidente friulano Massimiliano Fedriga. Bastano poche righe per sintetizzare la tesi. Sul giornale fondato da Giuliano Ferrara oggi si legge: “La Lista Fedriga punterà ad aggregare voti forzisti e moderati, di amministratori locali e perfino di mondi non lontani dal Pd. La mossa del governatore del Friuli Venezia Giulia, nonché presidente della Conferenza Stato-Regioni, guarda alle regionali del 2023. Tuttavia – si legge nel testo – sta già mandando in tilt la Lega: facile immaginare che diminuiranno gli scranni per i consiglieri regionali uscenti. Anche Matteo Salvini sembra essere molto sospettoso. I rapporti con Fedriga negli ultimi mesi si sono raffreddati. Marco Dreosto, europarlamentare (di fede Salviniana Ndr) e segretario (commissario) regionale per ora – secondo Il Foglio – si morde la lingua. Ma in privato ha esposto il problema al leader del Carroccio. Quella di Fedriga però non sarà una “Lega2” sul modello della Civica presentata da Luca Zaia in Veneto alle ultime elezioni, ma un progetto politico più ampio. A Trieste è motivata come “un’arma di difesa” nei confronti dell’avanzata delle truppe di Fratelli d’Italia. Allo stesso tempo, visti i sondaggi non esaltanti del Carroccio a livello nazionale, rischia di suonare come un campanello d’allarme nei confronti dei vertici. Fedriga per molti in via Bellerio è Capitan Futuro, l’uomo del dopo Salvini. Il quarantenne governatore dice di non nutrire ambizioni da leader di partito. Ma intanto si attrezza per la riconferma. poi si vedrà”.

In Friuli è già iniziata la campagna di ingaggi da inserire in lista. I nomi sono di altissimo livello. C’è il pericolo che, in alcune circoscrizioni, “FedrigaForPresident” possa superare anche la Lega. Intanto a percuotere il pianeta politico regionale ci pensa Mentana coi suoi sondaggi del lunedì targati Swg.

Il sondaggio presentato lunedì 2 maggio nel Tg La7 di Enrico Mentana fa i conti sugli effetti della guerra sul consenso ai partiti. Dopo la convention di Milano, Fratelli d’Italia cresce ulteriormente e fa un balzo dello 0,4 per cento. Il partito di Giorgia Meloni è sempre in testa tra le forze politiche con il 22,1 per cento. Invariato il distacco con il Pd che sale al 21,6 per cento in virtù di una crescita analoga a quella di FdI. La Lega cresce di due decimali, e si attesta al 15,8 per cento.