TerzoMandatoRiverniciato Exxx…Polzive!!! Segretissimo vertice stamattina a Sacile. Zaia e Fedriga convincono il ministro Lollobrigida sul terzo mandato. Il ministro dell’agricoltura: “Sì alla proroga”. La pratica sul tavolo di Giorgia e Matteo.

«Sul terzo mandato non c’è nulla da discutere in termini di principio, si tratta dell’applicazione della legge. Ma siamo pronti al confronto, a valutare le idee degli altri e a convincerci su ciò che è giusto». Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenendo all’evento di Coldiretti a Udine. Il ministro ha ribadito che “la disponibilità al dialogo è il metodo migliore per tenere unita la coalizione nei valori e nei programmi, con l’obiettivo di fare del bene alla nostra nazione. Il buon governo delle Regioni – ha aggiunto – si garantisce anche discutendo apertamente con tutte le forze politiche, non solo quelle di maggioranza”. Lollobrigida ha inoltre ricordato che “La Consulta si è già espressa chiaramente: una legge sul terzo mandato deve essere di carattere nazionale, non può fondarsi su casi tipici ma deve avere una valenza generale. È al Parlamento – ha concluso – che spetta valutare una proposta eventualmente avanzata dal governo”. Il “Villaggio Coldiretti” allestito in piazza Libertà a Udine ha fornito grandi spunti politici alimentati dal ricco parterre degli oratori. A partire dall’intervento del presidente di Coldiretti Ettore Prandini che ha ricordato l’acuirsi del conflitto fra Israele-Iran. Hanno preso la parola il ministro Lollobrigida, Fedriga, De Toni e altri. Tuttavia tra il pubblico “specializzato” teneva banco la notizia di un segretissimo incontro che si è svolto stamattina a Sacile “Da Garbellotto”, industria specializzata nella costruzione di botti e tini che festeggiava i 100 anni di attività. Fedriga oggi era particolarmente euforico ed aveva ragione visto che il ministro di Fratelli d’Italia ha ribadito il suo consenso al terzo mandato di Zaia e Fedriga. Una posizione che dovrà essere vagliata dai rispettivi segretari tuttavia non è da escludere che il ministro, prima di pronunciarsi, non abbia avuto un’interlocuzione col presidente del consiglio Meloni. Si fa sempre più strada l’ipotesi che in Fratelli d’Italia si punti a vincere la partita delle regionali, Veneto, Lombardia, Toscana, Marche, Friuli, Campania e Puglia per rafforzare l’Alleanza e prepararsi alle eventuali elezioni politiche, poi si vedranno le candidature. Si troverà il modo per consentire a Fratelli d’Italia di piantare una bandierina in una delle regioni del Nord. Lombardia? Friuli? Sulla scia di Lollobrigida si esprime Giovanni Donzelli, uno dei fedelissimi di Giorgia Meloni: «Se arriva una proposta seria e concreta da parte delle regioni o di un alleato come la Lega, la affrontiamo. Sceglieremo sempre pensando all’interesse degli italiani con la con la lucidità e la serenità che sempre abbiamo». Lo ha detto Giovanni Donzelli intervenendo a Spazio Lavoro, l’evento organizzato dai Gruppi parlamentari di Fdi di Camera e Senato a Lecce. Certo, se bisogna fare in tempo per le prossime regionali, questa proposta deve arrivare presto. Noi abbiamo dato disponibilità ma fra dare disponibilità e farci carico noi di una richiesta che non è nostra c’è un po’ di differenza”, ha aggiunto.“Sulla vicenda del terzo mandato – ha osservato Donzelli – tutti si sono straniti ma abbiamo detto una cosa banale: se per le regioni è necessario e opportuno allungare i mandati da due a tre, se ci arriva una proposta concreta, ne parliamo». Oggi in piazza libertà a Udine sotto le bandiere di Coldiretti sventolava quella euforica di Fedriga.