Per Ester Soramel, segretaria del Circolo cittadino di Fratelli d’Italia è una situazione ormai insostenibile. “Continuo a ricevere fotografie di una situazione di degrado intollerabile che persiste da oltre una settimana in Via Afro, Via Divisione Garibaldi Osoppo e Via Modotti (ang. Via Riccardo di Giusto). Materassi (vedi foto), sedie, biciclette, un frigorifero, pannolini usati, rifiuti maleodoranti, che attraggono topi e corvi, giacciono come in foto da oltre 8 giorni.I residenti hanno chiamato più volte la Polizia Locale, senza ottenere risposta. Rimaste prive di riscontro anche le mail inviate sempre alla Polizia Locale, al Comune, ad Ater e Net. In queste isole rimaste ecologiche sono di nome, perché in realtà sono diventate una discarica a cielo aperto, vengono scaricati rifiuti di ogni tipo, ingombranti compresi, non solo da incivili della zona, ma anche da fuori che, soprattutto di notte, arrivano con furgoni e auto a scaricare di tutto. E’ un problema che persiste da anni ed ora, con l’arrivo dell’estate, si somma anche un evidente problema di insalubrità . Desolante apprendere che da oltre una settimana nessuno risponde alle legittime richieste dei cittadini. Giova ricordare – afferma Soramel – che da poco è stato aperto un ulteriore presidio della Polizia Locale nel Quartiere Aurora, che però risulta spesso chiuso esattamente come quello in Via Leopardi: eppure all’inaugurazione era stato detto “i cittadini devono sapere che c’è un presidio e che a quel presidio si possono rivolgere in caso di necessità”. Ecco: c’è necessità, ma non c’è nessuno a cui potersi rivolgersi. E soprattutto: qualcuno in campagna elettorale non aveva promesso “vonde città sporca”? E’ sporca come prima. Dovevano fare la differenza e invece... Si spera che i trogloditi che hanno ridotto in questo stato alcune vie del quartiere Aurora provino almeno un minimo di vergogna nel vedere pubblicate le loro immondizie, ma soprattutto si spera che i loro visi possano comparire nei fotogrammi di qualche telecamera della zona, tanto per recapitargli un presente a casa.