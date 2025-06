LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Dreosto, Cisint, Roberti, Fasan, De Cecco, Bosello e Mizzau organizzano un convegno su Sicurezza e Islamizzazione a Codroipo. “FedrigaTerzo” ignora e preferisce restare a Tolmezzo a far compagnia al suo collega Zaia. Dreosto: “Abbiamo l’ambizione di governare ancora a lungo questa regione”. Ma Fedriga era in Carnia.

Che cosa unisce Zaia a Fedriga? ma il terzo mandato, of course. E lo si è capito ieri sera quando al resort “Il Nodo” di Codroipo era in corso di svolgimento il confronto pubblico su “Sicurezza e Islamizzazione”, argomento di livello, non marginale e che, di questi tempi, rappresenta lo skill del capitale politico del Carroccio. Interventi molto esplicativi rispetto al tema con Cisint che ha ribadito: “Secondo un report degli 007 francesi, L’obiettivo degli islamici è compiere la sovversione del sistema democratico. La ricerca di arrivare a governare”. Per loro – ha ricordato l’europarlamentare – la costituzione è il Corano”. Si è capito che per mettere in pratica questi obiettivi gli islamici insediati in Italia e in Europa hanno bisogno di soldi. Tanti soldi che arrivano, attraverso le Fondazioni con sede nel Quatar e Arabia Saudita e che inviano palate di euri per la realizzazione e la gestione delle moschee e per spiegare agli Imam come devono condurre le danze”. Per l’Assessore regionale Roberti: “Le competenze negli enti locali sono molto contenute, però mi piace ricordare alcuni spunti. Quando ci siamo insediati, nel 2018 esistevano le pattuglie miste per controllare i confini con la Slovenia. Mai partite. Solo grazie al ministro dell’interno di allora, Matteo Salvini, sono state attivate. Che hanno portato a dei buoni risultati. Dobbiamo trovare il modo di fermare il flusso di migranti che sta creando problemi di sicurezza nelle nostre città. Perché in mezzo ai 10.000 irregolari entrati nel 2024 – dettaglia l’assessore, vi sono tanti poco raccomandabili”.

Ha chiuso i lavori Marco Dreosto che ha detto: “Sono orgoglioso del ruolo di segretario della Lega del Fvg”, ma lo sono soprattutto perché abbiamo una squadra fatta di persone che va dai consiglieri di minoranza nei comuni al presidente della regione e che ha un unico obiettivo: “Dare risposte concrete ai cittadini del nostro territorio ed è quello che noi – afferma Dreosto – vogliamo continuare a fare. Voglio ricordare la norma sui ricongiungimenti familiari che impedisce agli stranieri di portarsi in Italia, senza mezzi di sostentamento, qualche decina di familiari che si trovavano all’estero. Abbiamo scritto una norma che oggi è legge dello stato che elimina la possibilità dei ricongiungimenti. Grazie a questa legge sono stati recuperati 500milioni. Inoltre – aggiunge Dreosto – mi sto occupando dei volontari della Protezione civile per dirimere la questione delle responsabilità dei datori di lavoro. In conclusione il segretario ha illustrato, fra gli applausi dei presenti, i punti del lungo elenco dei provvedimenti contenuti nel decreto sicurezza. Sicurezza e certezze con una conclusione che è un telegramma rivolto agli alleati: «E’ vero, noi abbiamo l’ambizione di governare ancora a lungo questa regione. Non è presunzione. Penso che in pochi contesti si possa avere un governatore come Fedriga alla testa di una squadra così coesa. E oggi non consentire a Massimiliano di proseguire questa attività costellata dalle tante cose ottenute, sarebbe davvero un’ingiustizia”. Ma Fedriga non c’era e non ha potuto ascoltare le parole del segretario, ha preferito fiondarsi a Tolmezzo a fare compagnia a Zaia che presentava il suo ultimo libro sull’Autonomia. Il governatore del Veneto descrive così la serata carnica: “Questa sera (giovedì 12) ho presentato il mio libro “Autonomia. La rivoluzione necessaria” al Nuovo Cinema David di Tolmezzo (UD) nella serata di anteprima della 3ª edizione del festival “Tolmezzo Vie dei Libri”. Ho dialogato con il giornalista Paolo Mosanghini dei temi cardine della politica attuale come il regionalismo differenziato, argomento su cui condivido molte considerazioni con l’amico Massimiliano Fedriga che era anche presente all’evento.