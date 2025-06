LignanoSulVulcano Exxx…Polzive!!! Si arroventa il clima per le poltrone: Gli svalvolati capigruppo di Favato e Polito, non riuscendo ad impallinare il presidente Ponti, tentano di azzerare il Cda della farmacia comunale. Chi è l’affamato?

Come avevavamo anticipato, dopo il caso darsena, Lisagest, concessioni e ripartizioni, a Lignano si passa da un caos all’altro. Ora è la volta della Farmacia Comunale. Ci sarebbero delle forti pressioni da parte dei rispettivi capigruppo per azzerare il Cda e liberarsi, non riuscendo a farlo in altro modo, del molto apprezzato presidente Tommaso Ponti. Colui che ha ottenuto ottimi risultati di gestione e che sta mettendo a terra un valido progetto di ampliamento della farmacia. Chi vuole prendere il suo posto? Ci sono delle cambiali in scadenza non onorate? Le dimissionarie che si prestano ai giochetti della mangiatoia lagunare sarebbero: Favato e Greco Polito. Azzerare il CDA significa dilaniare ed avviare una inevitabile crisi della giunta marcata Laura Giorgi.