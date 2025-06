Si stanno delineando i contorni dell’agguato, nel vero senso della parola, cui è stato oggetto Salvatore Guarneri amministratore della E-Health srl finita al centro della trasmissone “Fuori dal Coro” andata in onda ieri sera. I reporter si sono soffermati, strumentalmente, sulla scena in cui si vede Guarneri che prende il microfono di un “battagliero” giornalista e simula di gettarlo nella fognatura. Conseguenze di uno stillicidio mediatico cui Guarneri è stato perseguitato e umiliato. Chi c’è dietro l’agguato? Non è difficile da codificare ma ci sono considerevoli ipotesi che l’operazione sia stata ideata all’interno di un sindacato. Quale? Quello diretto dall’anestesista soprannominato “Quello delle porte girevoli”. Intanto la replica di Salvatore Guarneri non si è fatta attendere: «In queste ore stanno circolando immagini di un mio gesto forte: buttare un micrtofono in un tombino di fognatura. Non intendo nascondermi né banalizzare quanto accaduto. Quel gesto, che può apparire eccessivo e fuori contesto, ha un significato preciso e profondo: è stata la mia risposta a un modo di fare informazione che ritengo tossico, scorretto e strumentale. Tengo a chiarire che non avevo richiesto, né accettato, alcuna intervista da parte della troupe che si è presentata: ero disposto ad un colloquio cortese e disteso volto a chiarire chi sono e cosa faccio. Nella realtà sono stato accerchiato a sorpresa da tre telecamere e microfono puntato contro il mio viso. Mi sono sottratto a una vigliacca scorrettezza e mi sono sentito rincorrere dai giornalisti che gridavano : “Ladro” . Tutto avvenuto in una pubblica piazza. Senza potermi difendere tanta era la foga dei reporter. Da qui la mia reazione, forse eccessiva?, No, se confrontata all’umiliazione subita. La Redazione era già nota per aver confezionato in passato un servizio gravemente diffamatorio sul mio conto, che ha contribuito ad alimerntare sospetti, travisamenti e giudizi negativi infondati. Tengo a precisare che non ho insultato nessuno, non ho replicato con violenza. Ho compiuto un gesto netto, simbolico coerente col taglio della trasmissione “Fuori dal Coro”. Uscire dal coro di una narrazione costruita ad arte per umiliare, non per informare. Un coro che non cerca il confronto ma il bersaglio da colpire. Non la verità ma la lapidazione nella pubblica piazza mediatica.

Dirigo un’azienda – ricorda Guaarneri – che oggi impiega oltre 70 collaboratori prevalentemente medici, impegnati ogni giorno con serietà, competenza e senso di responsabilità nei servizi sanitari pubblici. Chi mi conosce, chi lavora con me, chi ha avuto a che fare con la mia attività, sa bene che non sono mosso da rabbia cieca. Sono spinto da senso di giustizia, dalla volontà di difendere la mia storia, i miei valori. Non intendo restare in silenzio di fronte a chi vuole infangare tutto ciò che ho costruito con onestà e fatica. Cerco solo rispetto e riguardo alla gogna cui sono stato sottoposto, nel rispetto delle istituzioni preposte si controlli e alla vigilanza, apro le porte ad ogni ispezione. Per tal motivo – conclude l’A.U. è mia intenzione presentare querele benché fino ad oggi avessi preferito ignorare”.