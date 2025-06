MagnetiSuCateti Exxx…Polzive!!! Avviata la procedura fallimentare alla MagnetiMarelli di Tolmezzo (Ud). La holding accusa un debito di oltre 4 miliardi di dollari. Il consigliere Mentil: “Attendiamo che la situazione venga chiarita. La giunta Fvg si impegni per evitare di perdere uno dei maggiori stabilimenti della Carnia. Timori per quasi 800 dipendenti”.

Dopo le voci circolate ieri, oggi arriva l’ufficialità: Marelli Holding, fornitore di componenti auto che lavora per Nissan, Stellantis e altri costruttori automobilistici, ha avviato una procedura volontaria di Chapter 11 presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, pari in Italia alla nostra istanza di fallimento. L’obiettivo è di ristrutturare in modo completo i propri obblighi di debito a lungo termine. Circa l’80% dei finanziatori della società, annuncia il gruppo in una nota, ha firmato un accordo per sostenere la ristrutturazione. La holding avrebbe un debito superiore ai 4 miliardi di dollari. Il Chapter 11 è una procedura prevista dalla legge fallimentare statunitense che consente a un’azienda in difficoltà finanziaria di ristrutturare i propri debiti continuando a operare, senza dover cessare l’attività. Con il Chapter 11, l’azienda propone un piano di ristrutturazione per poter proseguire l’attività e superare la fase di crisi, sospendendo temporaneamente le azioni legali dei creditori. Il consigliere regionale del Pd Massimo Mentil esprime preoccupazione per i lavoratori: «Dopo le preoccupazioni dello scorso anno per la cassa integrazione per i lavoratori di Automotive Lighting (gruppo Marelli) di Tolmezzo, ora la crisi si fa davvero dura e il livello di allarme sale nuovamente. L’avvio della procedura fallimentare riporta a galla i timori per i quasi 800 dipendenti, per i quali chiediamo il massimo impegno da parte della Giunta per garantire loro una tutela e per evitare di perdere uno dei maggiori stabilimenti della Carnia». Lo afferma in una nota il consigliere regionale Massimo Mentil (Pd), esprimendo preoccupazione per la notizia dell’avvio della procedura di fallimento del Gruppo Marelli che vede tra i suoi dieci stabilimenti anche quello di Tolmezzo. La comunità e il territorio montano – evidenzia Mentil – non possono permettersi un duro colpo come quello che si potrebbe presentare a seguito della crisi conclamata. Attendiamo naturalmente che la situazione venga chiarita e di capire quali potrebbero essere i riflessi sullo stabilimento di Tolmezzo, ma intanto l’appello che facciamo al presidente Fedriga e agli assessori competenti è di fare luce su cosa ci aspetta e di tutelare la tenuta occupazionale, senza la quale le famiglie coinvolte e il tessuto sociale finirebbero in ginocchio”.