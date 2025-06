LignanoSulVulcano Exxx…Polzive!!! Dilaniata la giunta Giorgi. Si dimette l’assessore alle attività produttive Liliana Portello (9 voti). Esercente di ufficio spiaggia e promotrice dei balneari per il ricorso sul bando concessioni. Interessi in conflitto? Iniziate le schermaglie per prendere il suo posto.

Il fil di ferro che tiene legata la maggioranza di Lignano è sempre più sottile. La giunta del sindaco Giorgi perde un pezzo, quello dell’assessore alle attività produttive e sicurezza Liliana Portello, quota Fratelli d’Italia (9 voti alle ultime comunali). Era stata nominata in giunta lo scorso anno. Esercita la professione di esercente di un ufficio spiaggia che gestisce col marito. Secondo i rumors del palazzo, la sindaca voleva “licenziare” l’assessora ancora tempo fa per via del suo impegno tra i balneari per il ricorso promosso sull’ultima proroga dei termini per il bando concessioni. ma lei l’ha anticipata. Impallinata l’assessora di Fratelli d’Italia ora in maggioranza si dovrà risolvere una questione che rischia di creare forti tensioni. Chi sostituirà l’esponente dei Benito Remix? Chi deciderà? Quale partito toglierà l’appoggio? C’è il rischio che ripeta una Grado-Bis con Fratelli d’Italia al centro della disputa.