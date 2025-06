Nell’ambiente sindacale i commenti alla notizia della nomina a sottosegretario dell’ex segretario della CISL Luigi Sbarra erano i seguenti: “Accusavano Landini di volersi accasare in un partito politico e invece, guarda un po’, ad accasarsi direttamente nel governo è l’ex capo del sindacato amico della destra. Con questa nomina finalmente si alza il velo sulle incomprensibili posizioni della Cisl supina e “filo governativa” a qualsiasi livello rispetto alla firma di contratti anche se penalizzanti per i lavoratori. Cosa c’era dietro? Sbarra già pensava al suo futuro con Giorgia. Il feeling fra i due (come scrive “Il Foglio”) era noto e portava con sé punte di visibilità clamorose. L’ultimo evento di Sbarra come segretario della Cisl si svolse alla presenza della premier tra mazzi di fiori, baci, abbracci e parole al miele. Un’intesa che aveva fatto pensare a un futuro del sindacalista, una volta in pensione, proprio con Fratelli d’Italia. Si parlava di una sua candidatura come punto di riferimento di un’area. Intanto gli iscritti emigravano in altri sindacati. La compagine bruciava e Sbarra festeggiava. Non marginale il pessimo risultato alle ultime elezioni RSU. La sigla “governativa” non è andata oltre il 16%. Un fallimento. Ma la Cisl è anche la sigla che è stata commissariata per operazioni poco chiare riguardo l’organizzazione dei corsi formativi. Chi è il commissario? Nicola Cannarsa cui gli è stato affidato “con un cenno” l’incarico di direttore a circa 100mila euri/anno presso la direzione centrale salute di Gianna Zamaro (in cambio di cosa? una posizione meno barricadera della CislFp verso l’assessore?). La vicenda finì in Consiglio Regionale e ci furono diverse interpellanze del capogruppo Diego Moretti (Dem) per via delle clamorose incompatibilità del Cannarsa non rilevate da Riccardi. Va da sé che all’interno del sindacato saliva il malcontento e gli iscritti sbattevano la porta come riportato da alcuni dirigenti su “leopost”. Alla vigilia delle elezioni per le RSU, la CislFp essendo in crisi di iscritti cercava disperatamente di racimolare qualche voto. Ed è stato un insuccesso. Ecco spiegata la funzione “filogovernativa” della sigla. Piegarsi a novanta gradi con la speranza di ottenere un risarcimento politico da parte del Governo. Che è arrivato con la nomina a sottosegretario di Luigi Sbarra, un risarcimento ottenuto sulla pelle degli iscritti. Uno schiaffo alla tradizione sindacale dei grandi protagonisti del novecento e che ridisegna totalmente (da “Il Foglio”) la geografia dei sindacati in Italia.