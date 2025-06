NogaroInvaso Exxx…Polzive!!! Anna Cisint fa saltare le valvole al sindaco di San Giorgio cicisbeo dei musulmani che concede una moschea in uno spazio non idoneo. La destinazione d’uso è “Direzionale”. Il presunto terrorista arrestato a Monfalcone si era formato a San Giorgio.

La lunga battaglia dell’europarlamentare Anna Cisint sulla regolarità dell’utilizzo dei luoghi di culto dei musulmani, usando lo strumento di “richiesta di accesso civico” indirizzata agli enti locali ha raggiunto il comune di San Giorgio di Nogaro del sindaco di sinistra Del Frate. Ieri, accompagnata da alcuni parlamentari della Lega-Patriots ha così commentato l’esito dalla sua attività: “Ci troviamo davanti alla moschea irregolare di San Giorgio di Nogaro, dove si “formava” il giovane islamico arrestato a Monfalcone per presunto terrorismo. Se non interveniamo, siamo complici”. Anche qui – ricorda Cisint – “una moschea irregolare”. Una moschea che è aperta da tempo e che dovrebbe essere destinata ad altro e invece qui dentro si prega e basta. Noi siamo molto preoccupati e abbiamo chiesto al comune che ci ha confermato l’irregolarità di questo utilizzo essere destinato ad uso “direzionale”. Chiederemo immediatamente al sindaco di provvedere. In Italia anche le associazioni islamiche devono rispettare la legge. Ma c’è un particolare. Quando è stato arrestato un presunto terrorista a Monfalcone, avevamo avuto la certezza che si formasse proprio nella moschea di San Giorgio di Nogaro. Il sindaco Del Frate, terzomondista Ztl, concede gli spazi irregolari agli islamici per non urtare i seguaci del “politicamente corretto” che lo sostengono.