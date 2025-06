I consiglieri comunali, fra i quali il leader di “Lignano Crescita e Sviluppo” rumoreggiano. E chiedono che questo assurdo e inguardabile teatrino finisca prima possibile. Una città turistica famosa in tutta Europa non può ridursi ad un pollaio dove primedonne un pò ammuffite appesantiscono le potenzialità dell’area. Il capogruppo Santin rileva: «L’assessore Portello si è dimessa. Non ho mai condiviso il regolamento sui rumori, ma con lealtà e determinazione ho cercato di introdurre correttivi per evitare che anche quel poco di movida che resta morisse. Lei, a differenza di altri, ha sempre ascoltato e spiegato con serietà le sue ragioni. Diverse dalle mie, ma legittime. Una persona preparata, laboriosa, corretta. Vittima di una maggioranza litigiosa, priva di visione, capace solo di produrre provvedimenti mediocri, spesso persino illegittimi. Marco Dona ha minacciato le dimissioni un anno fa, tenendo col fiato sospeso un’intera città per motivi mai chiariti. Una commedia» – ricorda Santin. Tuttavia l’assessora ha compiuto un harakiri giuridico colossale: Ha impugnato un atto amministrativo (giunta) da lei approvato.

«Brini minaccia le dimissioni da quando si è insediato. Vuole la poltrona che gli era stata promessa come premio per il salto della barricata. Ha consegnato la vittoria a questa maggioranza e ora ricatta: “Vi ho fatto vincere, vi distruggo.” Un personaggio che blocca ogni attività politica, paralizza tutto, e tiene la città in ostaggio delle sue ambizioni personali.

E oggi tocca alla Portello. Non per questioni politiche, ma perché appartiene a una famiglia che ha osato non piegarsi sulla questione delle concessioni, portandola davanti al giudice. Tema rovente, che a Lignano è tabù: chi lo tocca viene colpito con metodi intimidatori e vergognosi, che conosco sulla mia pelle. Volevano farla fuori. Ma ha avuto più dignità di tutti si è dimessa per non partecipare ad un teatrino squalificante: è scesa dalla nave prima che affondi.

E ha fatto bene. Si salva così dalla disfatta elettorale che travolgerà questa maggioranza. Ha avuto il coraggio e il buon senso che agli altri manca.

Alla Portello va la mia piena solidarietà, il mio rispetto e anche un sincero affetto. Ha saputo dire basta. Ha posto un limite al ridicolo che altri continuano a superare.

Nel frattempo, anche alla farmacia comunale va in scena l’ennesimo teatrino: cambiano il CDA solo per assegnare una nuova poltrona a un loro amico, facendo abortire un progetto che tutta la città aspetta. E negli uffici comunali la situazione è altrettanto disastrosa: dirigenti che se ne vanno a causa di una gestione vergognosa, e nuovi assunti privi dei requisiti. Altro che competenza: solo fedeltà e convenienza. Il capogruppo insiste:

«Laura Giorgi, DIMETTITI». Hai trasformato Lignano in uno spettacolo miserabile. Non hai il diritto di ridicolizzare la città. La città viene prima del tuo fallimento. Basta.