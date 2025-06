GazaSciaguraza Exxx…Polzive!!! Il Friuli per la pace (e chi non la vorrebbe?). A cosa pensa la sinistra in regione? A trasformare la giunta in un “gabinetto di sicurezza”. Presentata una mozione “affinché l’esecutivo si impegni per la promozione della pace”. Nessun cenno su Hamas.

Serena Pellegrino (Alleanza Verdi e Sinistra) e il consigliere Nicola Conficoni (Pd), sono i primi firmatari del documento “sottoscritto da tutta la minoranza e depositato in Consiglio affinché la giunta regionale si impegni per la promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale e per il riconoscimento dello Stato di Palestina in ogni consesso politico e istituzionale. La situazione umanitaria, causata dal governo israeliano in seguito all’attacco terroristico mosso da Hamas verso Israele il 7 ottobre 2023 già condannato dal Consiglio regionale, non è in alcun modo più accettabile – affermano i due esponenti di Opposizione -. Oltre ai numerosi Stati che hanno preso una chiara posizione di denuncia su quanto sta accadendo nella striscia di Gaza, anche il Papa, il Presidente della Repubblica Mattarella e il ministro Tajani lo hanno più volte riconosciuto. Una preoccupazione crescente dopo le ultime notizie sull’attacco di Israele verso l’Iran che rischia di tradursi in una ulteriore escalation del conflitto. Il diritto internazionale ha più volte sollecitato Israele a ritirarsi dai territori occupati illegalmente, ribadendo il pieno riconoscimento della Palestina come Stato indipendente e sovrano. Ad oggi sono oltre 140 i Paesi che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina, rafforzando in tal modo il percorso di legittimazione internazionale della causa palestinese. Fra questi non c’è l’Italia. C’è estrema urgenza di mobilitarsi per la cessazione della catastrofe umanitaria in atto in Medio Oriente. Anche la nostra Regione – incalzano i due esponenti di Minoranza – deve fare la sua parte nelle sedi di rappresentanza politica e istituzionale”. Magari pensando a un “gabinetto di sicurezza” friulano (o “gabinetto per la sicurezza nazionale” ndr) che si occupi di questioni di sicurezza nazionale o di politica estera.