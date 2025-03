TerzoMandatoPitturato Exxx…Polzive!!! Alla vigilia del voto delle comunali Forza Italia sgancia il petardo:”Contrari al terzo mandato”. Alleanza in tensione.

Vigilia di elezioni amministrative in Friuli VG (13 e 14 aprile). I comuni interessati sono quelli di Nimis, San Pier d’Isonzo, Monfalcone e Pordenone. Per questi ultimi due è possibile il turno di ballottaggio se uno dei candidati alla carica di sindaco non dovesse ottenere almeno il 40% dei voti al primo turno. Una modifica, voluta dal centrodestra ma che ora sta mettendo in fibrillazione l’alleanza. Ieri c’è stata la visita del leader di Forza Italia e ministro degli esteri Tajani che non ha mancato di puntualizzare sulla questione Fedriga e quindi Lega. Il ministro parla di «rapporti positivi» con la Lega ma precisa «siamo partiti diversi e ognuno può avere posizioni differenti» mentre sul nodo del terzo mandato per i presidenti di Regione ribadisce: “Siamo contrari. Per principio diciamo che è giusto che ci sia un’alternanza dopo dieci anni e il presidente può andare a fare un’altra cosa”.